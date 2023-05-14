Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Diyarbakırlı vatandaşların yoğun gündeminde. 2018'de yapılan seçim de 12 milletvekili çıkarabilen Diyarbakır ilinin 9 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 3 milletvekili ise Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %83,55 oranlarında gerçekleşmişti.

2023 Diyarbakır seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti. Seçim sonuçları 2023 için nefesler tutuldu. İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Diyarbakır seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Diyarbakır seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Diyarbakır cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mehmet Galip Ensarioğlu

2- Mehmet Said Yaz

3- Suna Kepolu Ataman

4- Ayşegül Biçer

5- Aziz Alper Biten

6- Abdulvahit Güvensen

7- Feyzullah Şimşek

8- Hatice Seydaoğlu

9- Abdurrahman Kikizade

10- Tahsin Arslan

11- Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu

12- Seyid Kutup Yıldırım

CHP DİYARBAKIR 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Ali İhsan Merdanoğlu

Abdurrahman Ergin

Cevdet Nasıranlı

İsmail Akyıl

Gönül Özel

Laleş Ertuğrul Uysal

Esra Arslan

Mahir Yılmaz

Mehmet Ali Özmen

Zeynep Deniz Erk

Özlem Kaya

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayları

1- Vejdin Ensarioğlu

2- Mustafa Şenay Canoruç

3- Erdal Yılmaz

4- Hüseyin Güran

5- Seçil Akın

6- Mehmet Emin Ekin

7- Ahmet Başari

8- Kenan Kaya

9- Emrullah Çeri

10- Yakup Özkaya

11- Nazım Kaya

12- Erkan Yılmaz

MHP Diyarbakır milletvekili adayları

1 HASAN ÖZMEN

2 AHMET GÜZEL

3 ZÜLKÜF ASLAN

4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

5 FEYZİ YİĞİTKAN

6 İLKNUR YILMAZ

7 AHMET TUNCALP

8 MAHSUM YILMAZ

9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

10 GÖKALP KAYACAN

11 OSMAN SAĞSÖZ

12 SERKAN ALYAPRAK

Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili adayları

1 BERDAN ÖZTÜRK

2 HALİDE TÜRKOĞLU

3 OSMAN CENGİZ ÇANDAR

4 ADALET KAYA

5 SERHAT EREN

6 SEVİLAY ÇELENK ÖZEN

7 MEHMET KAMAÇ

8 CEYLAN AKÇA CUPOLO

9 MEHMET EMİN AKTAR

10 AZAD BARIŞ

11 SONGÜL AYTEK AVŞAR

12 SAMET MENGÜÇ

2018 Diyarbakır milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Diyarbakır oy oranı % 22,9 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 7’sini aldı. Diyarbakır’da HDP 9 milletvekili çıkardı.

2018 Diyarbakır'da hangi parti ne kadar oy aldı?

HDP % 65,5

AK Parti % 21,5

İYİ Parti % 2,8

CHP % 2,5

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Adan Selçuk Mızraklı oyların % 62,93’ünü alırken, AK Parti adayı Cumali Atilla ise oyların % 30,99’unu aldı.

2019 Diyarbakır İl Genel Meclisi seçim sonuçları

HDP % 62,25

AK Parti % 31,09

SP % 3,11

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Diyarbakır hakkında bilgiler

Diyarbakır, doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken bir ilimizdir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan Diyarbakır, Mezopotamya uygarlıklarının önemli bir merkezi olarak bilinmektedir.

Diyarbakır'ın coğrafi konumu oldukça önemlidir. Fırat nehri kenti ikiye ayırır ve kuzeyinde Toros Dağları yer alır. İlin doğusunda Elazığ, batısında Şanlıurfa, kuzeyinde Mardin, güneyinde ise Siirt ve Batman illeri ile komşudur. İlin yüz ölçümü 15.355 km²'dir ve Türkiye'nin en geniş 8. ili konumundadır. İlin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 1.783.940'dır.

Diyarbakır, tarihi dokusu, kaleleri, surları, camileri, kiliseleri ve türbeleri ile turizm açısından oldukça önemli bir şehrimizdir. Diyarbakır Kalesi, Hevsel Bahçeleri, Malabadi Köprüsü, Hazreti Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi ve Hz. Eyüp Türbesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Diyarbakır aynı zamanda, yöresel yemekleriyle de ünlüdür. Etli yaprak sarması, kibbe, ciğer kebabı, kuymak, içli köfte gibi lezzetleri tadabilirsiniz. Ayrıca, Diyarbakır'da yapılan bakır işlemeleri, kilim ve halı dokumaları da alabileceğiniz yöresel hediyelikler arasındadır.

Son yıllarda, ilde yapılan yatırımlar ve gelişmeler sayesinde ekonomik açıdan da gelişim göstermektedir. Tarım ve hayvancılık, ilin ekonomisinde önemli bir yer tutarken, sanayi sektörü de gelişim göstermektedir.



