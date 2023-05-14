Diyarbakır seçim sonuçları
2023 Diyarbakır seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
Diyarbakır seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Diyarbakır seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Diyarbakır cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mehmet Galip Ensarioğlu
2- Mehmet Said Yaz
3- Suna Kepolu Ataman
4- Ayşegül Biçer
5- Aziz Alper Biten
6- Abdulvahit Güvensen
7- Feyzullah Şimşek
8- Hatice Seydaoğlu
9- Abdurrahman Kikizade
10- Tahsin Arslan
11- Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu
12- Seyid Kutup Yıldırım
CHP DİYARBAKIR 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Ali İhsan Merdanoğlu
Abdurrahman Ergin
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl
Gönül Özel
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya
İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayları
1- Vejdin Ensarioğlu
2- Mustafa Şenay Canoruç
3- Erdal Yılmaz
4- Hüseyin Güran
5- Seçil Akın
6- Mehmet Emin Ekin
7- Ahmet Başari
8- Kenan Kaya
9- Emrullah Çeri
10- Yakup Özkaya
11- Nazım Kaya
12- Erkan Yılmaz
MHP Diyarbakır milletvekili adayları
1 HASAN ÖZMEN
2 AHMET GÜZEL
3 ZÜLKÜF ASLAN
4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU
5 FEYZİ YİĞİTKAN
6 İLKNUR YILMAZ
7 AHMET TUNCALP
8 MAHSUM YILMAZ
9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ
10 GÖKALP KAYACAN
11 OSMAN SAĞSÖZ
12 SERKAN ALYAPRAK
Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili adayları
1 BERDAN ÖZTÜRK
2 HALİDE TÜRKOĞLU
3 OSMAN CENGİZ ÇANDAR
4 ADALET KAYA
5 SERHAT EREN
6 SEVİLAY ÇELENK ÖZEN
7 MEHMET KAMAÇ
8 CEYLAN AKÇA CUPOLO
9 MEHMET EMİN AKTAR
10 AZAD BARIŞ
11 SONGÜL AYTEK AVŞAR
12 SAMET MENGÜÇ
2018 Diyarbakır milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Diyarbakır oy oranı % 22,9 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 7’sini aldı. Diyarbakır’da HDP 9 milletvekili çıkardı.
2018 Diyarbakır'da hangi parti ne kadar oy aldı?
HDP % 65,5
AK Parti % 21,5
İYİ Parti % 2,8
CHP % 2,5
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları
HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Adan Selçuk Mızraklı oyların % 62,93’ünü alırken, AK Parti adayı Cumali Atilla ise oyların % 30,99’unu aldı.
2019 Diyarbakır İl Genel Meclisi seçim sonuçları
HDP % 62,25
AK Parti % 31,09
SP % 3,11
2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
- Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
Diyarbakır hakkında bilgiler
Diyarbakır, doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken bir ilimizdir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan Diyarbakır, Mezopotamya uygarlıklarının önemli bir merkezi olarak bilinmektedir.
Diyarbakır'ın coğrafi konumu oldukça önemlidir. Fırat nehri kenti ikiye ayırır ve kuzeyinde Toros Dağları yer alır. İlin doğusunda Elazığ, batısında Şanlıurfa, kuzeyinde Mardin, güneyinde ise Siirt ve Batman illeri ile komşudur. İlin yüz ölçümü 15.355 km²'dir ve Türkiye'nin en geniş 8. ili konumundadır. İlin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 1.783.940'dır.
Diyarbakır, tarihi dokusu, kaleleri, surları, camileri, kiliseleri ve türbeleri ile turizm açısından oldukça önemli bir şehrimizdir. Diyarbakır Kalesi, Hevsel Bahçeleri, Malabadi Köprüsü, Hazreti Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi ve Hz. Eyüp Türbesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilirsiniz.
Diyarbakır aynı zamanda, yöresel yemekleriyle de ünlüdür. Etli yaprak sarması, kibbe, ciğer kebabı, kuymak, içli köfte gibi lezzetleri tadabilirsiniz. Ayrıca, Diyarbakır'da yapılan bakır işlemeleri, kilim ve halı dokumaları da alabileceğiniz yöresel hediyelikler arasındadır.
Son yıllarda, ilde yapılan yatırımlar ve gelişmeler sayesinde ekonomik açıdan da gelişim göstermektedir. Tarım ve hayvancılık, ilin ekonomisinde önemli bir yer tutarken, sanayi sektörü de gelişim göstermektedir.