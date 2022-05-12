Yeni Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir, nereli, kaç yaşındadır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre pek çok ilin valisi değişti. Diyarbakır Valisi olarak da Ali İhsan Su atandı. Daha önce Mersin Valisi olarak hizmet veren Ali İhsan Su'nun kim olduğu atamanın ardından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte yeni Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun hayatı ve biyografisi...

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