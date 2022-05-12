Yeni Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir, nereli, kaç yaşındadır?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Diyarbakır Valisi olarak atanan Ali İhsan Su'nun hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı.
YENİ DİYARBAKIR VALİSİ ALİ İHSAN SU KİMDİR?
Ali İhsan Su, (d. 25 Haziran 1959, Konya), Türk bürokrat.
1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ahlat Kaymakam Vekilliği, Evren, Çermik Kaymakamlıkları, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Çay, Söğüt, Terme, İskenderun Kaymakamlıkları yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 4 Ağustos 2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Düzce Valiliğine, ardından 19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Şırnak Valiliğine, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Mersin Valiliğine atanmıştır.
Ali İhsan Su, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Diyarbakır Valiliği'ne atanmıştır. Ali İhsan Su yeni Diyarbakır Valisi olmuştur.
HANGİ İLLERDE VALİLER DEĞİŞTİ?
Yeni kararname ile yapılan değişiklikler şöyle:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a vali oldu.