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Yeni Edirne Valisi olan Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Hüseyin Kürşat Kırbıyık nereli? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Edirne Valisi kim oldu? Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir, nereli, kaç yaşında?
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Peki, Kürşat Kırbıyık kimdir? Yeni Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık kimdir?

YENİ EDİRNE VALİSİ HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK KİMDİR?

1978 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesinde doğan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Kırbıyık, Rize'nin Güneysu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.Londra'da 6 ay eğitim alan Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Hüseyin Kürşat KIRBIYIK 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı. Son olarak 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Hüseyin Kürşat KIRBIYIK evli ve iki çocuk babasıdır.

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