Özgün Yeni Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşındadır?
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Yeni Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşındadır?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Karara göre Şanlıurfa Valisi olan Salih Ayhan'ın hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Peki, Salih Ayhan kimdir? Şanlıurfa Valisi olan Salih Ayhan nereli, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Ayhan kimdir, Yeni Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan nereli, kaç yaşındai hangi görevlerde bulundu?
Salih Ayhan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesinde vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Şanlıurfa Valisinin yerine Sivas Valisi getirildi.

ŞANLIURFA VALİSİ SALİH AYHAN KİMDİR?

Salih Ayhan (d. 1976, Bayburt), Türk bürokrat.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü´nde tamamlamıştır. 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Londra'da dokuz ay dil eğitimi almıştır. Çatalpınar, Yakakent, Azdavay, Altınyayla, Şarkışla Kaymakam vekillikleri, Divriği ilçesinde Kaymakamlık yapmıştır. 19 Ekim 2016 tarihinde atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Salih Ayhan, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Şanlıurfa Valiliği'ne atanmıştır. Salih Ayhan yeni Şanlıurfa Valisi olmuştur.

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