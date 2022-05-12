Yeni Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşındadır?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan yeni atama kararlarına göre, 20 ilin valisi değişti. Sivas'ta da Vali değişikliği oldu.

YENİ SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK KİMDİR?

07.12.1971 yılında Antalya İlinin Gazipaşa İlçesi Zeytinada Köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Zeytinada Köyünde, orta ve lise tahsilini Gazipaşa ilçesinde tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek tahsiline başladı. Dört yıllık eğitimin ardından, 1993 yılında Üniversite tahsilini başarı ile tamamladı.Aynı yıl girmiş olduğu Kaymakamlık sınavında başarı göstererek 1994' te Kaymakam Adayı olarak Niğde'ye atandı. Kaymakam Adaylığı süresi içerisinde sırasıyla Seydiler, Doğanşar ve Serinhisar Kaymakam Vekillikleri yaptı. Ayrıca bu süre içerisinde dil eğitimi ve uygulamaları yerinde görmek için 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu.

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Adaylık süresinin bitiminden sonra ilk olarak Halkapınar (Konya) Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Hamur (Ağrı), Şiran(Gümüşhane), Yenipazar (Aydın) Kaymakamlığı, Karaman Vali Yardımcılığı, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Havalimanı Mülki İdare Amirliği ile Pendik Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Son olarak Pendik Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, İçişleri Bakanlığının 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararnamesi ile Niğde Valilik görevine atanmıştır.

Ayrıca, 1995 yılında TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) de 'Kamu Yönetimi ve Üst Düzey Yöneticilik' üzerine yüksek lisans programını bitiren Sayın ŞİMŞEK, 2007 yılında ise İngiltere/Portsmouth Üniversitesi'European Studies' (Avrupa Çalışmaları) bölümünde 'Türkiye'nin Avrupa Güvenliği Açısından Önemi' adlı teziyle mastırını tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında dört yıllık bir çalışmanın sonunda Doktora eğitimini tamamlayan Sayın ŞİMŞEK, Dr. Çiğdem ŞİMŞEK ile evli olup, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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