Özgün Yeni Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşındadır?
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Yeni Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşındadır?

Sivas Valisi kim oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre 10 ilin valisi değişti. Karara göre değişen valilerden biri de Yeni Sivas Valisi Yılmaz Şimşek oldu. Niğde Valiliği görevinden alınan Yılmaz Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte Yeni Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in hayatına ilişkin ayrıntılı bilgiler..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas Valisi kim oldu? Yeni Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan yeni atama kararlarına göre, 20 ilin valisi değişti. Sivas'ta da Vali değişikliği oldu.

YENİ SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK KİMDİR?

07.12.1971 yılında Antalya İlinin Gazipaşa İlçesi Zeytinada Köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Zeytinada Köyünde, orta ve lise tahsilini Gazipaşa ilçesinde tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek tahsiline başladı. Dört yıllık eğitimin ardından, 1993 yılında Üniversite tahsilini başarı ile tamamladı.Aynı yıl girmiş olduğu Kaymakamlık sınavında başarı göstererek 1994' te Kaymakam Adayı olarak Niğde'ye atandı. Kaymakam Adaylığı süresi içerisinde sırasıyla Seydiler, Doğanşar ve Serinhisar Kaymakam Vekillikleri yaptı. Ayrıca bu süre içerisinde dil eğitimi ve uygulamaları yerinde görmek için 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu.

Adaylık süresinin bitiminden sonra ilk olarak Halkapınar (Konya) Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Hamur (Ağrı), Şiran(Gümüşhane), Yenipazar (Aydın) Kaymakamlığı, Karaman Vali Yardımcılığı, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Havalimanı Mülki İdare Amirliği ile Pendik Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Son olarak Pendik Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, İçişleri Bakanlığının 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararnamesi ile Niğde Valilik görevine atanmıştır.

Ayrıca, 1995 yılında TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) de 'Kamu Yönetimi ve Üst Düzey Yöneticilik' üzerine yüksek lisans programını bitiren Sayın ŞİMŞEK, 2007 yılında ise İngiltere/Portsmouth Üniversitesi'European Studies' (Avrupa Çalışmaları) bölümünde 'Türkiye'nin Avrupa Güvenliği Açısından Önemi' adlı teziyle mastırını tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında dört yıllık bir çalışmanın sonunda Doktora eğitimini tamamlayan Sayın ŞİMŞEK, Dr. Çiğdem ŞİMŞEK ile evli olup, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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