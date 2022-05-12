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Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşındadır?

Bolu Valisi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilinvalisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Yeni Bolu Valisi ise Erkan Kılıç oldu. Erkan Kılıç kimdir, kaç yaşındadır? Bolu Valisi olan Erkan Kılıç nerelidir? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Bolu Valisi Erkan Kılıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Erkan Kılıç kimdir? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir?

BOLU VALİSİ ERKAN KILIÇ KİMDİR?

1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesi Küçükdere Köyünde doğdu.

İlk ve ortaokulu Küçükdere'de, liseyi ise Trabzon Lisesinde tamamladı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1995-1996 eğitim-öğretim döneminde Sürmene Yazıoba Köyünde sınıf öğretmenliği yaptı.

1998 yılında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı.

1999 yılında kaymakamlık mesleğine girdi. Sırasıyla Rize Derepazarı, Kırklareli Vize ve Kastamonu Ağlı ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

2000 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinde İngilizce eğitimi ile birlikte sosyal politika alanında çalışma yaptı.

2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasi Kursu gördü.

2002 yılında Isparta Gönen Kaymakamlığı, 2002-2004 yılları arasında Van Çatak Kaymakamlığı,

2004-2005 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı, 2005-2009 yılları arasında ise Rize Fındıklı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2009-2011 yılları arasında Mülkiye Müfettişliğine, 2011-2015 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

15.12.2015 – 18.07.2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığında çalıştı.

2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim bilimi alanında 'Merkezi İdarenin Belediyeler Üzerinde Denetimi' konusunda yüksek lisans çalışması yapan Kılıç, İngilizce bilmekte olup üç çocuk babasıdır.

HANGİ İLERDE VALİLER DEĞİŞTİ?

  • Yeni kararname ile yapılan değişiklikler şöyle:
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a vali oldu.

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