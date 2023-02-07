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Diyarbakır 7 Şubat'ta depremde yaşanan son gelişmeler

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde yaşanan depremde mücadele 2. gününde devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük gelen deprem sonrasında etklenen Diyarbakır dahil 10 şehrin birçok noktasında yaşanılan ev ve bina yıkılmaları sonucunda enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Ekipler, enkaz altında kalan insanları çıkartmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Diyarbakır'da deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 7 Şubat Diyarbakır'da yaşanan depreme ilişkin son gelişmeler haberimizde.

10:48 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Diyarbakır depremde son durum

Diyarbakır depremde son durum

Diyarbakır’da, Diyar Galeria İş Merkezi ve sitesinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde 83 kişi hayatını kaybetti, 19’u ağır 759 kişi yaralandı. Yıkılan binanın enkazından ise şimdiye kadar 106 kişi çıkarılmıştı. Arama çalışmaları devam ediyor.

DİYARBAKIR 7 ŞUBAT 2023 DEPREMDE SON DURUM

Diyarbakır’da, AFAD, UMKE, kolluk kuvvetleri ve birçok kurumun ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapının enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Diyar Galeria İş Merkezi ve Sitesi’nde dün gece 23.00 sularında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılarak bu alandan 3 kişinin cansız bedeni, 106 kişi de sağ çıkartılmıştı.

Çalışmaları yürüten sorumlular, bu noktadaki enkazın altında yakınlarından haber alamayan vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda tahminen 50’ye yakın kişinin enkaz altında olduğu bilgisini paylaştı.

Mevcut noktada enkazın altında 5 polis memurunun olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Öte yandan, vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren yakınlarından bir haber alma umuduyla gözyaşları içinde haber bekliyor. Depremzedeler, geceyi park ve açık alanlarda kurulan çadırlarda ve araçlarında geçirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bir noktada yaptığı açıklamada, 478 vatandaşın hastanelere kaldırıldığını, 203’ünün taburcu edildiği bilgisini paylaşmıştı. Şehir genelinde ise 83 kişinin hayatını kaybettiği, 19’u ağır 759 kişinin yaralandığı kaydedildi.



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Diyarbakır 7 Şubat'ta depremde yaşanan son gelişmeler
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