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Dolar, Euro Fiyatları: 11 Mayıs Dolar Kuru Güncel Bugün Ne Kadar?

Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 11 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Mayıs Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dne kadar, Euro ne kadar, kaç TL? 11 Mayıs Çarşamba güncel dolar kuru
11 Mayıs dolar kuru

FED’in faiz artırımı kararının ardından kısa süreli geri çekilme yaşayan dolar kuru yönünü hızlı değiştirdi. 11 Mayıs dolar kuru güncel bilgisi haberimizde.

11 MAYIS ÇARŞAMBA DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 15,3410 liradan, avro 16,1750 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 15,3390 liradan alınan dolar 15,3410 liradan satılıyor. 16,1730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,1750 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 15,2570 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0790 lira olmuştu.

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