Ekonomi Yeşil KOBİye 400 bin TL kaynak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil KOBİ’ye 400 bin TL kaynak

KOSGEB aracılığıyla KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programı başlatıldı. Buna göre, yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP(Toplam Eşdeğer Petrol) aralığında olan işletmeye 100 bin TL, yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP olanlara ise 400 bin TL destek sağlanacak.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Yeşil KOBİ’ye 400 bin TL kaynak
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Küçük ve Orta Boy İşletmeleri (KOBİ) Yeşil Dönüşüm Destek Programı hayata geçirildi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Yeşil Dönüşüm Destek Programı başlatıldı.

İKİ AYRI DESTEK BİRDEN

  • Yeşil Dönüşüm Destek Programı’nın amacının: KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması olduğu belirtildi. Buna göre, yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP (Toplam Eşdeğer Petrol)aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere 2 ayrı destek tasarımı hazırlandı.

YÜZDE 100’Ü KARŞILANACAK

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki KOBİ’ler; Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden, motor etüdü hizmeti alacak. KOSGEB, bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine destek verecek. Buna göre, enerji tüketimi 10-49 TEP’e kadar olan KOBİ’ye 1.500 TL motor edüt ve 60 bin TL motor değişim gideri desteği sağlanacak. 50-99 TEP aralığındaki işletmelere ise 2 bin 500 TL motor etüt ve 100 bin TL motor değişik gideri desteği verilecek. Motor etüt giderlerinin tamamına, motor değişim giderlerinin ise yüzde 60’ına kadar destek sağlanacak.

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