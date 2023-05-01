Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni sonrası nükleer yakıt ve yerli doğalgaza ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KULLANIMININ AYRINTILARI BELLİ OLDU

Dönmez, 1 aylık ücretsiz doğalgazın ayrıntılarını da açıkladı.

Sürecin ayrıntıları hakkında bilgi veren Dönmez, "Bayramdan hemen sonra harekete geçtik. Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dönmez, 24 Nisan itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmadığını, sehven yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesinin yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.' Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek."

KARTLI SAYAÇ KULLANANLAR İÇİN EPDK VE İLGİLİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ TEMAS HALİNDE

Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğalgaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğalgazdan yararlanacak" dedi.

DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Konut, ibadethane ve cemevlerinde doğalgaz kullanımının 1 ay boyunca ücretsziz olması ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte, konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.







