Doğalgaz indirimi
Doğalgaz faturası indirimi Karadeniz doğalgazının işleme alınmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ''25 metreküplük doğalgazı ücretsiz veriyoruz" dedi.
DOĞALGAZ FATURASI İNDİRİMİ BAŞLADI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da düzenlenen Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada müjdeleri sıraladı:
"Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.
DOĞALGAZ NE ZAMAN, HANGİ AY ÜCRETSİZ OLACAK?
19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.
Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."
ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE KADAR VERİLECEK?
Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz doğalgaz kullanımı hanelerde mutfak ve ısınma için bir yıl süreyle ücretsiz verilecek.