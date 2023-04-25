Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. 11 il genelinde de 50 binden fazla kişinin aynı elim olayda hayatını kaybettiğini anlatan Kirişci, "Rabb'im hepsine rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan kardeşlerimize de bir daha bu tür afetlerin yaşanmadığı bayramlar idrak etmeyi lütfeylesin." dedi. Kirişci Karadeniz gazıyla ilgili "Rezerviyle bizim 35 yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılayacak olan bir kaynak şu anda ulusal hattımıza entegre edilmek üzere." ifadelerini kullandı.