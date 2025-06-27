Doğum yardımı ödemesi Haziran ayı sorgulama ekranı: Çocuk parası yattı mı? Doğum yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı uygulamasını hayata geçirdi. Yeni dönemde çocuk sahibi olan ailelere yönelik ödemeler, hem tek seferlik hem de aylık destek modeliyle sürdürülüyor. 5 bin TL'den başlayan doğum yardımı, çocuk sayısına göre artarken; başvurular devam ediyor. Peki doğum yardımı ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak?

DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Ailelere destek olmak ve nüfus artışını desteklemek amacıyla başlatılan doğum yardımı, her ay yapılıyor. Ödemeler haziran'da 27'sinde ödendi. Mayıs ödemeleri ise 28'inde yapılmıştı.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN

Çocuk başına sağlanan doğum yardımı için e-Devlet www.turkiye.gov.tr/ashb-dogum-yardimi-8663 adresinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru esnasında ailelerden form doldurulması talep ediliyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Doğum yardımı ödemeleri ilk çocuk için tek seferlik beş bin lira olarak belirlenirken ikinci çocuk için 5 yıl aylık bin 500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık beş bin lira ödeme yapılıyor.

ŞARTLAR

Doğum yardımından faydalanabilmek için gerekenler:

Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.

Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilir.

Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.

Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.