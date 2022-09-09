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2022 Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) atama kurası sonuçları bugün canlı yayında açıklanacak!

Sağlık Bakanlığı doktor ataması kura çekimi için geri sayım başladı. 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için tercih sürecinin 7 Eylül'de sona erdiği 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği kura çekimi ile ilgili Bakan Koca yaptığı açıklamada, kura çekilişinin YouTube üzerinden canlı yayınlanacağını bildirdi. Yapılcak atama sonucunda kura sonuç listesi merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi canlı yayın izleme linki ve kura sonuç listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DOKTOR ATAMA KURASI CANLI İZLE | 2022 Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları listesi!
DHY atama sonuçları

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşecek Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası için geri sayım başladı. Bakan Fahrettin Koca’nın müjdelediği kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasında kura çekimi yapılarak görev yerleri belirlenecek. 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura ilanı, tarihi ve saati gibi bilgiler bu noktada merak ediliyor. Peki Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakanlıkça, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura çekimi 9 Eylül Cuma günü saat 10:00'da yapılacak. Çekiliş Sağlık Bakanlığı'nın resmi Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Sağlık BakanI Fahrettin Koca, 106. dönem için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Buna göre 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor. Tercih süreci 7 Eylül günü saat 18:00'de sona erdi.

DHY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından sonuçların aynı gün, "http://yhgm.saglik.gov.tr/" internet adresinden yapılan duyuru ile yayımlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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