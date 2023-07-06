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Doktor maaşı ne kadar oldu? 1/4 derece ile pratisyen doktor aylığı

2023 doktor maaşları memur ve emeklilere yapılan temmuz zammı sonrası yeniden güncellendi. 2023 doktor maaşı çalışan 1/4 derece olarak görev yapan uzman doktorlar tarafından merak konusu. 2023 memur zammının belirli olmasının ardından hemşire maaşı da belli olmuş oldu. Peki temmuz zammı sorası doktor maaş zammı kaç TL arttı? 2023 doktor maaşı ne kadar oldu? İşte pratisyen ve yeni başlayan doktor maaşları.

14:16 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Doktor maaşları

Doktor maaşları

Temmuz memur maaşında belirleyici olan Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2023 zamlı memur maaşları da belli oldu.

Kamu çalışanları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş zammı alıyorlar. Bilindiği üzere memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı, refah payı ve toplu sözleşme oranına göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memurların en az yüzde 17,55 oranında zam alacağı kesinleşti. Peki doktor 2023 Temmuz zammı sonrası yeni maaşları ne oldu? İşte detaylar...

Temmuz 2023 zammı doktor maaşları

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 39.872 liradan Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 54.959 lira oldu. Pratisyen doktor maaşı ise liradan 30.495 liraya yükseldi.

Yeni başlayan Doktor maaşları ne kadar?

Ocak zammından sonra yeni başlayan Doktor maaşları ortalama 30 bin 495 lira bandındadır.

#doktor maaşı
#uzman doktor maaşı
#memur zammı
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