Doktor maaşları
Temmuz memur maaşında belirleyici olan Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2023 zamlı memur maaşları da belli oldu.
Kamu çalışanları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş zammı alıyorlar. Bilindiği üzere memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı, refah payı ve toplu sözleşme oranına göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memurların en az yüzde 17,55 oranında zam alacağı kesinleşti. Peki doktor 2023 Temmuz zammı sonrası yeni maaşları ne oldu? İşte detaylar...
Temmuz 2023 zammı doktor maaşları
1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 39.872 liradan Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 54.959 lira oldu. Pratisyen doktor maaşı ise liradan 30.495 liraya yükseldi.
Yeni başlayan Doktor maaşları ne kadar?
Ocak zammından sonra yeni başlayan Doktor maaşları ortalama 30 bin 495 lira bandındadır.