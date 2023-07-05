AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartma sözünü yerine getirecek olan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunacak. Torba yasa şeklinde sunulacak teklife son rötuşlar, TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra yapılacak.

2023 Doktor maaşı ne kadar oldu?

2023 Doktor maaşları memur ve memur emeklilerine 2023 yılı Ocak ayı için 25 oranında zam yapıldı.

Yapılan son zamla 2023 Ocak itibariyle uzman Doktor maaşı 15,980 TL'den 24.743 TL'ye; pratisyen Doktor maaşı ise 15,263 TL'den 19.079 TL'ye yükseldi

Yeni başlayan Doktor maaşları

Ocak zammından sonra yeni başlayan Doktor maaşları ortalama 19 bin 79 lira bandındadır.

Temmuz 2023 itibariyle doktor maaşları

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek. Pratisyen doktor maaşı ise 19.079 liradan 26.710 liraya yükselecek.

Güncel doktor maaşları ne kadar?

Ocak 2023 zammı ile birlikte doktor maaşları da netlik kazanmış; yüzde 30 zamla birlikte Uzman Doktor (1/4) maaşı 18.861 TL'den 24.519 liraya yükselmişti.

Güncel uzman doktor maaşları ne kadar?

Kendi alanlarına göre hastayı muayene ve tedavi eden doktorlardır. Polikliniklerde hizmet veren uzman doktorların maaşları uzmanlık alanlarına ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama bir uzman doktor maaşı 24.519 TL'dir.

Güncel Aile hekimi maaşı ne kadar?

Hastayı muayene ederek gerekli teşhis ve kontrolleri yapıp tedavi eden aile hekimleri pratisyen doktorlardır. Hastalıkları teşhis edip, ön tanı koyarak ve gerektiği takdirde hastayı uzman doktora yönlendirmekle sorumlu olan aile hekimlerinin maaşı en düşük 13 bin 500 TL'den başlamaktadır. Aile hekimlerinin maaşları kıdemleri ve mesailerine göre 17.070 TL’ye kadar çıkmaktadır.

En düşük memur maaşı 22 bin TL olsun telifi Meclis'e sunulacak

En düşük memur maaşı 22 bin TL olsun teklifinin saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.

Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak düzenlemenin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul'un gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

2 çocuklu memur maaşına yüzde 85 zam

2023 Temmuz zammı düzenlemesi ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek. Diğer memurlara verilecek zam sonrası kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılacak.



