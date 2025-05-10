Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dokunduğun her yer şok mu veriyor? Statik elektriğin gizemi ve çözüm yolları nelerdir?

Dokunduğun her yer şok mu veriyor? Statik elektriğin gizemi ve çözüm yolları nelerdir?

13:4810/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son günlerde pek çok kişi kapı koluna, arabaya ya da bir başkasına dokunduğunda hafif bir elektrik çarpması yaşadığını söylüyor. Sosyal medyada sık sık dile getirilen bu durumun ardında bilimsel bir neden yatıyor: Statik elektrik. Peki neden son zamanlarda statik elektrik çarpmasını daha fazla hissediyoruz? Kıyafetler mi suçlu, yoksa kuru hava mı?

Statik elektrik, farklı maddelerin birbirine sürtünmesiyle oluşan elektrik yükü birikimidir. Örneğin yünlü bir kazak giyip plastik bir sandalyeye oturduğunuzda vücudunuzda yük birikir. Bu yük, iletken bir nesneye (örneğin bir kapı koluna) dokunduğunuzda boşalır ve o tanıdık “çıt” sesiyle birlikte minik bir şok yaşarsınız.

STATİK ELEKTRİK ÇARPMASI EN ÇOK NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Victoria Üniversitesi’nden fizik profesörü John Lekner'e göre, statik yüklenme özellikle kuru havalarda ve sentetik kumaşlarla daha sık görülür. Vücutta biriken voltaj 10.000’e kadar çıkabilir ama akım düşük olduğu için sağlık açısından tehlikeli değildir.

NEDEN ELEKTRİK ÇARPIYOR?

İTÜ Bilişim Enstitüsü'nden bir araştırma görevlisi bu durumu şöyle açıklıyor:

“Kışın havadaki nem azalıyor, bu da yüzeylerde yük birikimini artırıyor. Üstüne halı, kazak, telefon derken vücudumuz adeta küçük bir pil gibi doluyor.”

BU DURUM ZARARLI MI?

Statik elektrik çarpmaları genellikle zararsızdır, ancak sık yaşandığında bazı fiziksel ve psikolojik etkiler bırakabilir:

  • Kas ağrıları ve yorgunluk hissi
  • Ciltte kuruluk ve tahriş
  • Stres ve sinirlilik

STATİK ELEKTRİKTEN NASIL KORUNURUZ?

Bu minik ama can sıkıcı şokları engellemenin birkaç basit yolu var:

Doğru Kıyafet Seçimi:
Sentetik kumaşlardan kaçının. Pamuk ve keten gibi doğal kumaşlar tercih edin.
Ayakkabı Tabanı Önemli:
Plastik tabanlı ayakkabılar yerine deri ya da anti-statik özellikli olanları kullanın.
Havayı Nemlendirin:
Evin nem oranı düşükse hava nemlendirici ya da bir kase su iş görebilir.
Topraklanın:
Çıplak ayakla toprağa basmak ya da metal bir anahtarla önce dokunarak yükü boşaltmak işe yarar.

Imperial College London’dan Dr. Emily Carter’ın dediği gibi, “Statik elektrik canınızı yakabilir ama sağlığınızı tehdit etmez.” Birkaç küçük değişiklikle bu kış daha az çarpılarak atlatılabilir.




#Elektrik
#Elektrik Çarpması
#İstanbul Teknik Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ulusal Staj Programı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı?