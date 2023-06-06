Haftanın 2. günü olan 06 Haziran 2023 günü, dolar ve Euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

6 Haziran dolar ve Euro alış ve satış fiyatı ne kadar oldu?

6 Haziran 20213 piyasalardaki ilk rakamlar belli oldu. Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro yükselişini sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 21,4630 liradan, avro 23,0230 liradan güne başladı.

Dolar alış satış fiyatı ne kadar?

Serbest piyasada 21,4610 liradan alınan dolar, 21,4630 liradan satılıyor. 23,0210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 23,0230 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 21,2530 lira, avronun satış fiyatı ise 22,7760 lira olmuştu.

Türkiye'nin risk primi 500 baz puanın altına indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü.

Türkiye'de bir süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkması, ülkenin risk primi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Seçim döneminin geride kalması ve yeni ekonomi yönetiminin dün itibarıyla devir teslim işlemlerini tamamlaması piyasalarda yakından takip edilirken, yeni ekonomi yönetiminden alınan ilk mesajlarla Türkiye'nin CDS'i düşüş eğilimini hızlandırdı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si, söz konusu gelişmelerle 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına inerken, günlük düşüş 50 baz puanı aştı.

Analistlerin piyasa yorumu

Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasalarda olumlu karşılandığını, atılacak adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının önemine dikkati çeken analistler, son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydetti