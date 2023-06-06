Kira artış oranı ne kadar oldu?
Mayıs ayı Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi.
Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?
Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar Kira Artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
Haziran ayı kira artış oranı hesaplama
Mevcut Kira Bedeli: 8 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2000 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 10 bin TL
12 aylık TÜFE’ye göre kira zammı hesaplama nasıl yapılır?
Mevcut Kira Bedeli:8 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %63,72
Kira Artış Tutarı: 5 bin 97 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 97 TL