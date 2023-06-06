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Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranı açıklandı

Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanır? 12 aylık TÜFE’ye göre kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

09:20 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış oranı ne kadar oldu?

Mayıs ayı Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi.

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar Kira Artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

Haziran ayı kira artış oranı hesaplama

Mevcut Kira Bedeli: 8 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2000 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 10 bin TL

12 aylık TÜFE’ye göre kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

Mevcut Kira Bedeli:8 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %63,72

Kira Artış Tutarı: 5 bin 97 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 97 TL

#kira artış oranı
#mayıs ayı enflasyon
#kira
#zam
42 dakika önce
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