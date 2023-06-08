Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın 4. günü olan 8 Haziran Perşembe, dolar ve Euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

8 Haziran dolar alış ve satış fiyatı ne kadar oldu?

7 Haziran 20213 piyasalardaki ilk rakamlar belli oldu. Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL, dün yüzde 7,7 artışla 23,2478'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,3190 seviyesinden işlem görüyor.

Euro alış satış fiyatı ne kadar?

Serbest piyasada 25,2136 liradan alınan Euro, 25,4563 liradan satılıyor. Dün evronun satış fiyatı ise 23,0230 lira olmuştu.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının attıkları adımlara karşın istenilen sinyalleri alamaması varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde merkez bankaları ardı ardına beklentilerin aksine karar alırken, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıya yönelik öngörüler yeniden belirsizleşti.

Dün Avustralya Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine 25 baz puan faiz artırmasının ardından, Kanada Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75'e yükseltti.

Analistlerin piyasa yorumu

Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasalarda olumlu karşılandığını, atılacak adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının önemine dikkati çeken analistler, son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydetti