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Dolar bugün ne kadar? İşte 9 Şubat 2024 Cuma döviz kuru fiyatları

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle yatırımını dolardan yana kullananlar dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. Dün yatay bir seyir izleyen Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Dolar bugün 30,6830 TL’den işlem görüyor. 9 Şubat 2024 Cuma euro ne kadar?

10:16 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Döviz kuru güncel fiyatı
Döviz kuru güncel fiyatı

Haftanın son işlem günü olan 9 Şubat Cuma günü, dolar ve euronun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Dolar bugün kaç TL? Bugün euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru fiyatları.

Dolar ne kadar?

Dün yatay bir seyir izleyen Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL, 30,6830'a kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Euro ne kadar?

Euro/TL ise yüzde 0,09 artışla 33,0768'den el değiştirdi. Dün doların satış fiyatı 30,5960 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0010 lira olmuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirdi. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

Karahan, faizlerde indirim ya da artışın kısa vadede planlamadığı mesajını verdi. 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Dolar Kuru Nedir?

Dolar kuru, bir ABD dolarının Türk Lirası (TL) cinsinden değerini ifade eder. Bu, bir doları satın almak için ne kadar TL ödemeniz gerektiğini gösterir. Döviz kuru, her iki para biriminin arz ve talebine göre belirlenir.

Dolar Kurunu Etkileyen Faktörler

Dolar kurunu etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

Ekonomik Faktörler:

Para Politikası: Bir ülkenin merkez bankası tarafından belirlenen faiz oranları, para birimine olan talebi ve dolayısıyla döviz kurunu etkileyebilir.

Enflasyon: Enflasyon, bir para biriminin satın alma gücünü düşürür ve bu da diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden olabilir.

Cari Açık: Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin değeri, ihraç ettiği mal ve hizmetlerin değerinden fazlaysa cari açık oluşur. Bu durum, ülkenin para birimine olan talebi düşürür ve döviz kurunu yükseltir.

Ekonomik Büyüme: Ekonomisi güçlü bir şekilde büyüyen bir ülkenin para birimine olan talep artar ve bu da döviz kurunu yükseltebilir.



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