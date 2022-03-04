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Dolar güne yükselişle başladı

Dolar, TL karşısında güne yükselişle başladı. Son zamanlarda dalgalı bir grafik izleyen dolar/TL bugün 14,19 seviyelerinde işlem görüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ekonomideki belirsizlik doviz kurunu da etkiledi. Peki, analistlerin dolar yorumu nedir? İşte ekonomideki tüm gelişmeler.

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Haber Merkezi AA
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Dolarda yükseliş başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,19 seviyelerinde işlem görüyor.

3 MART DOLAR KAPANIŞI

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,1209'dan tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,50 üzerinde 14,1940 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 artışla 15,6310'dan, sterlin/TL yüzde 0,41 yükselişle 18,9150'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 98,1'le Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 azalışla 1,1012'den alıcı buluyor.

DOLAR YORUMU: DOLAR DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının risk algısını artırarak dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını bildirdi.

Dün gece, Ukrayna’da Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarla çıkan yangın sonucunda azalan risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Bununla birlikte, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Rusya-Ukrayna savaşının nihai etkisinin belirsiz olduğunu ancak harcamalar ve yatırımları etkileyebileceğini belirterek Fed'in bu ay faiz oranlarını artırma yolunda olduğunu ifade etti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini aktararak, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı verisinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çeken analistler, ayrıca yurt içinde reel efektif döviz kurunun da takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 98,5'in direnç, 97,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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