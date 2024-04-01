Yabancı yatırımcı, yerel seçimler öncesi hisse senetlerinde 428,8 milyon dolarlık net alım yaptı. Şubat sonu ve mart ortalarına kadar kademeli olarak pay senedi satan yabancı aracı kurumlar, döviz bazlı ucuzlayan fiyatlardan kaynaklı tekrar alıma geçti. Böylelikle kısa sürede yüksek kazanç bekleyen sabırsız yerli yatırımcıların elden çıkardığını yabancılar ucuza portföyüne kattı.