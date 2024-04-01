31 Mart Pazar gününden sonra, dolar kurundaki değişim merak ediyordu. Haftanın ilk günü olan 1 Nisan Pazartesi günü dolardaki değişim hangi yönde oldu? Dolar yükseldi mi, düştü mü? İşte 1 Nisan Pazartesi günü dolar, euro, sterlin fiyatlarında son durum...
Dolar Ne Kadar Oldu? 1 Nisan 2024
1 DOLAR = 32,41 TL
1 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru Fiyatları
ABD Doları: 32,39 (Alış) - 32,41 (Satış)
EURO: 34,87 (Alış) - 35,20 (Satış)
STERLİN: 41,47 (Alış) - 41,68 (Satış)
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.326,47
Gram altın satış: 2.327,74
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.021,00
Çeyrek altın satış: 4.239,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.992,00
Yarım altın satış: 8.254,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.131,00
Tam altın satış: 16.607,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.396,00
Cumhuriyet altını satış: 16.644,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.425,00
Ata altın satış: 16.930,00