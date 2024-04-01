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Seçim sonrası dolar ne durumda? 1 Nisan 2024 güncel Dolar, Euro, Sterlin döviz fiyatları

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değişimi haftanın ilk gününde merak konusu oldu. Seçimden sonra Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi, düştü mü? 1 Nisan Pazartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabı haberimizde.

08:56 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dolar
Dolar

31 Mart Pazar gününden sonra, dolar kurundaki değişim merak ediyordu. Haftanın ilk günü olan 1 Nisan Pazartesi günü dolardaki değişim hangi yönde oldu? Dolar yükseldi mi, düştü mü? İşte 1 Nisan Pazartesi günü dolar, euro, sterlin fiyatlarında son durum...

Dolar Ne Kadar Oldu? 1 Nisan 2024

1 DOLAR = 32,41 TL

1 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru Fiyatları

ABD Doları: 32,39 (Alış) - 32,41 (Satış)

EURO: 34,87 (Alış) - 35,20 (Satış)

STERLİN: 41,47 (Alış) - 41,68 (Satış)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.326,47

Gram altın satış: 2.327,74

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.021,00

Çeyrek altın satış: 4.239,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.992,00

Yarım altın satış: 8.254,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.131,00

Tam altın satış: 16.607,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.396,00

Cumhuriyet altını satış: 16.644,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.425,00

Ata altın satış: 16.930,00



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