Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez'in kararı sonrası altın fiyatları adeta tepetaklak oldu. Sarı metal alacaklara alım fırsatı doğdu. Bugün altın almayı ve satmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 27 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...