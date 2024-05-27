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Dolar sıkışıp kaldı: Döviz yeni haftaya nasıl başladı? İşte anlık fiyatlar

Döviz kurları, Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir göstergedir ve bu nedenle vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir. Yatırımını dövizden yana kullananlar, dolar 27 Mayıs Pazartesi ile başlayan haftaya nasıl başladı? sorusuna cevap arıyor. Dolar kuru nisan ayından beri dar aralıkta sıkışıp kaldı. İşte 27 Mayıs anlık döviz kuru fiyatları.

09:18 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:39 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dolar ne kadar, Uuro kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatı
Dolar ne kadar, Uuro kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatı

Döviz kurundaki dalgalanmalar, ithalat ve ihracatı, enflasyonu ve faiz oranlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle, döviz kurlarındaki değişimler, vatandaşların günlük hayatlarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Peki dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte 27 Mayıs Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2274'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2150 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ne kadar?

34,9610 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,9630 TL olarak belirlendi. Cuma günü Euro'nun satış fiyatı ise 34,9600 lira olmuştu.

Borsa İstanbul’da son durum ne?

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar tepetaklak olmuştu az da olsa kıpırdanma var: Altın düşer mi çıkar mı? Gram çeyrek cumhuriyet canlı altın fiyatları son durum!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez'in kararı sonrası altın fiyatları adeta tepetaklak oldu. Sarı metal alacaklara alım fırsatı doğdu. Bugün altın almayı ve satmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 27 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

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