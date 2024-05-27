Döviz kurundaki dalgalanmalar, ithalat ve ihracatı, enflasyonu ve faiz oranlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle, döviz kurlarındaki değişimler, vatandaşların günlük hayatlarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Peki dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte 27 Mayıs Pazartesi güncel döviz kurları...
Dolar ne kadar?
Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2274'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2150 seviyesinden işlem görüyor.
Euro ne kadar?
34,9610 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,9630 TL olarak belirlendi. Cuma günü Euro'nun satış fiyatı ise 34,9600 lira olmuştu.
Borsa İstanbul’da son durum ne?
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.