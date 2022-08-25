Dolar rekor tazeledi: Dolar kuru anlık ne kadar?

Merkez Bankası’nın kritik faiz kararının açıklanmasından sonra dolar kuru fiyatları yakından takip ediliyor. Haftanın 4. günü olan 25 Ağustos 2022 Perşembe günü dolar-TL paritesindeki son gelişmeler yatırımcı tarafından anlık takip ediliyor. Fed’in eylülde faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle dolar fiyatları son durum ne kadar olduğu sorgulanıyor.
Dolar ne kadar oldu?
Dolar alış fiyatı 18,1715 TL, dolar satış fiyatı 18,1739 TL
Euro ne kadar kaç TL?
Euro alış fiyatı 18,1349 TL, euro satış fiyatı 18,1513 TL
Sterlin ne kadar?
Sterlin alış fiyatı 21,5230 TL, Sterlin satış fiyatı 21,5343 TL.