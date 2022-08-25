Dolar rekor tazeledi: Dolar kuru anlık ne kadar? Dolar fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte dolar kuru başta olmak üzere euro ve altın fiyatları yeni zirvelere koşmakta. Serbest piyasada döviz fiyatları anlık olarak takip ediyor. yatırımını dolara yapanlar bugün dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? Dolar düştü mü çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 25 Ağustos 2022 canlı dolar fiyatları.

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