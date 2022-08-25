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Dolar rekor tazeledi: Dolar kuru anlık ne kadar?

Dolar fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte dolar kuru başta olmak üzere euro ve altın fiyatları yeni zirvelere koşmakta. Serbest piyasada döviz fiyatları anlık olarak takip ediyor. yatırımını dolara yapanlar bugün dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? Dolar düştü mü çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 25 Ağustos 2022 canlı dolar fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar ne kadar oldu? Dolar bugün kaç TL? Anlık dolar kuru fiyatı 25 Ağustos 2022
Özgün

Merkez Bankası’nın kritik faiz kararının açıklanmasından sonra dolar kuru fiyatları yakından takip ediliyor. Haftanın 4. günü olan 25 Ağustos 2022 Perşembe günü dolar-TL paritesindeki son gelişmeler yatırımcı tarafından anlık takip ediliyor. Fed’in eylülde faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle dolar fiyatları son durum ne kadar olduğu sorgulanıyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar alış fiyatı 18,1715 TL, dolar satış fiyatı 18,1739 TL

Euro ne kadar kaç TL?

Euro alış fiyatı 18,1349 TL, euro satış fiyatı 18,1513 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 21,5230 TL, Sterlin satış fiyatı 21,5343 TL.

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