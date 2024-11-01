ABD seçimleri öncesinde döviz piyasaları hareketli bir dönem geçiriyor. 1 Kasım itibarıyla dolar ve euro fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'deki başkanlık seçim sürecinin ekonomi politikalarını etkileme potansiyeli, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Son verilere göre, dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki güncel fiyatları döviz piyasasında önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Peki Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

1 Kasım itibarıyla dolar ve euro kurlarındaki güncel durumu öğrenmek için ekonomi haberlerini takip etmek veya bankaların döviz bürolarına başvurmak en doğru yöntem olacaktır. Ancak, bu kadar belirsiz bir dönemde kesin bir tahminde bulunmak oldukça zor. Uzmanlar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından döviz piyasalarında önemli hareketlenmeler olabileceği konusunda hemfikir. Bu nedenle, döviz işlemi yapacak olanların gelişmeleri yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerine başvurmaları önemlidir. İşte 1 Kasım döviz fiyatları! ABD seçimleri öncesi kritik son durum.

Dolar ve euro ne kadar?

Döviz kurları kasım ayına yatay seyirle başladı. Dolar/TL, ayın ilk işlem gününe 34,31 civarında başladı. Euro/TL ise 37,34 seviyesinde başladı.

Önümüzdeki hafta açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi öncü İstanbul'un enflasyon verileri takip edilecek. Küresel piyasalar da ABD tarım dışı istihdam verileri yakından izlenecek. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye kredi notuna dair değerlendirmesi beklenecek.







