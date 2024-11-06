ABD seçimleri nedeniyle döviz piyasaları hareketli bir dönem geçiriyor. 6 Kasım itibarıyla dolar ve euro fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'deki başkanlık seçim sürecinin ekonomi politikalarını etkileme potansiyeli, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Son verilere göre, dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki güncel fiyatları döviz piyasasında önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Peki Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...