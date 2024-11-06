ABD Başkanlık seçimlerinde adaylardan Donald Trump'ın kazanmaya yakın olması dolarda yukarı yönlü hareket izlenmesine yol açtı. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği dolar kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte 6 Kasım Çarşamba güncel döviz kurları.
ABD seçimleri nedeniyle döviz piyasaları hareketli bir dönem geçiriyor. 6 Kasım itibarıyla dolar ve euro fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'deki başkanlık seçim sürecinin ekonomi politikalarını etkileme potansiyeli, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Son verilere göre, dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki güncel fiyatları döviz piyasasında önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Peki Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...
ABD Başkanlık seçimlerinde adaylardan Donald Trump'ın kazanmaya yakın olması kripto paralar tarafını coşturdu. Lider kripto para birimi Bitcoin tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Kripto paraların rekor kırarken döviz piyasasında son durum da merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar ve euro ne kadar?
Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 34,3524 (alış) 34,3593'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,9872 TL seviyelerinde seyrediyor.
ABD doları, euro karşısında yüzde 1.7, GBP karşısında yüzde 1,1, İsviçre frangı karşısında yüzde 1,3 ve Japon yeni karşısında yüzde 1,6 değer kazandı.