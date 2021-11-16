Dolar 11 olur mu? Dolar ne kadar yükselecek? İşte uzmanlardan dolar yorumları...

Dolar yeni tarihi zirve olan 10 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Doların 10'un üzerine çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Dolar 11 olur mu? Dolar 11 TL'ye çıkacak mı? İşte uzman isimlerden bu sorunun yanıtı...

DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başladı. Hafta sonu sığ piyasada ABD enflasyonunun beklentiyi aşmasıyla 10 TL bandını kıran dolar/TL, bugün 10.10'dan güne başladıktan sonra öğleden sonra 10.4426 ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Euro da 11.80'i aştı. TL'nin kaybı günlük yüzde 3'ü buldu.

DOLAR 11 LİRA OLUR MU?

Analistler TCMB'nin perşembe günkü kritk faiz kararı öncesinde 100 bp indirim beklentisi ile kasım ve aralık aylarındaki dış borç ödeme takviminin TL üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

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Doları diğer kurlardan daha hızlı yukarı çeken bir diğer etken ise ABD enflasyon verisi sonrası oluşan parite etkisi olarak gösteriliyor.

Hatırlanacağı üzere Ekim ayında ABD'de aylık enflasyon yüzde 0.6'lık beklentiyi aşarak 0.9 gelmiş gelmiş ve yıllık enflasyonda öngörülerden 0.4 puan saparak yüzde 6.2 olarak gerçekleşerek ABD'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçmişti.

Fed'in bu durum nedeniyle daha erken faiz indirimine başlayabileceği endişesiyle dolar endeksi 95.5 bandına yükselirken, küresel çapta değerlenirken euro/dolar paritesi de 1.16 seviyelerinden 1.13'lere kadar düştü.

Richmond Fed Başkanı Barkin ise faiz artırmaya başlamadan önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu yineledi. Barkin, "Barkin, "Enflasyonun normal seviyelere geri gelip gelmeyeceğini, iş gücü piyasasında toparlanmanın hızlanıp hızlanmadığını değerlendirmek için birkaç ayımız daha olduğunu umuyorum." şeklinde konuştu.

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