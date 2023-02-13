Domuzdamı direkleri; 120x20x20 ve 80x20x20 boyutlarındaki meşe, kayın ve gürgen gibi sert ağaçlardan yapılır ve en sağlam tahkimatlardan biri olarak bilinir. Yeraltı madenciliğinde yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra deprem enkazlarındaki arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılmaktadır.