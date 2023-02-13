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Domuz damı tahkimatı
Merkez üssü Kahramanmaraş depremlerin ardından binlerce kurtarma ekibi aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Arama ve kurtarmada en tecrübeli olarak bilinen madenciler, deprem bölgesi Hatay'da 8 katlı bir bina enkazında 8 yaşındaki kız çocuğu Esra'yı kurtamak için 'domuz damı tahkimatı' çalışması yaptılar.
Domuz damı tahkimatı madencilikte tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlar da da kullanıyor.
Domuz damı sisteminde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor. Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor. Bu sistemde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor.
Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.