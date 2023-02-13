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Maden işçileri, domuz damı tahkimatlarını bu kez depremin yıktığı binalarda kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giden Zonguldaklı madenciler, "domuz damı" tahkimatlarını bu kez maden ocağında değil depremin yıktığı bina enkazlarında kurdu. Maden işçileri, ocaklarda tavan göçüklerini önledikleri domuz damı tahkimatı sayesinde enkaz altında rahatlıkla ilerleyebiliyor. Peki 10 ilde yıkıma neden olan binalarda çok sayıda hayatın kurtulmasına imkan sağlayan Domuz damı tahkimatı nedir? Domuz damı yöntemi ne demek?

11:38 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Domuz damı tahkimatı

Domuz damı tahkimatı

Merkez üssü Kahramanmaraş depremlerin ardından binlerce kurtarma ekibi aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Arama ve kurtarmada en tecrübeli olarak bilinen madenciler, deprem bölgesi Hatay'da 8 katlı bir bina enkazında 8 yaşındaki kız çocuğu Esra'yı kurtamak için 'domuz damı tahkimatı' çalışması yaptılar.

Domuz damı yöntemi nedir?

Domuz damı tahkimatı madencilikte tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlar da da kullanıyor.

  • Domuzdamı, maden ocaklarında çökme tehlikesi olan yerlerde tavanı dikdörtgen veya kare prizma şeklinde destekleyen ve ayak arkasından tavanın muntazam kırılmasını sağlayan özel bir tahkimat birimidir.
  • Domuzdamı direkleri; 120x20x20 ve 80x20x20 boyutlarındaki meşe, kayın ve gürgen gibi sert ağaçlardan yapılır ve en sağlam tahkimatlardan biri olarak bilinir. Yeraltı madenciliğinde yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra deprem enkazlarındaki arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılmaktadır.
Domuz damı yöntemi

Domuz damı tahkimatı nasıl yapılır?

Domuz damı sisteminde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor. Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor. Bu sistemde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor.

Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.



#Domuz damı
#Domuz damı tahkimatı
#Domuz damı yöntemi
1 saat önce
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Maden işçileri, domuz damı tahkimatlarını bu kez depremin yıktığı binalarda kurdu
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