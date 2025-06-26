Döviz kurları 26 Haziran 2025: Dolar, Avro, Sterlin bugün ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Döviz piyasalarında dalgalı seyir bugün de devam etti. Haftanın son işlem gününe yaklaşılırken, dolar, avro, sterlin ve İsviçre frangında yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Güne 39,75 TL’den başlayan dolar ve 46,59 TL’den açılan avro, gün içinde değer kazanarak kapanışı daha yüksek seviyelerden yaptı. Kur artışlarında küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki beklentiler etkili oldu.





DÖVİZ KURLARI (26 HAZİRAN 2025)

Dolar , İstanbul’da 39,77 TL’ye, Ankara’da ise 39,83 TL’ye yükseldi.

Avro , İstanbul’da 46,71 TL, Ankara’da ise 46,75 TL seviyelerine çıktı.

İngiliz Sterlini , İstanbul’da 54,79 TL, Ankara’da 54,93 TL oldu.

İsviçre Frangı ise sadece İstanbul’da 49,87 TL’ye yükseldi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,7530 liradan, avro 46,5930 liradan güne başladı. Serbest piyasada 39,7510 liradan alınan dolar, 39,7530 liradan satılıyor. 46,5910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,5930 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 39,7390, avronun satış fiyatı ise 46,1860 lira olmuştu.





BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 9.301,05 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.





Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,39 ile spor oldu. ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizlikler devam ederken, küresel piyasalarda İsrail ve İran arasındaki ateşkesin pozitif etkileri devam ediyor.





Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 2025'in ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde azaldı.





Analistler, ABD ekonomisindeki daralmanın bu yılın başlarından itibaren gümrük tarifelerinden kaçınmak isteyen şirketlerin gerçekleştirdiği yoğun ithalattan kaynaklandığını belirterek, şirketlerin bu ithalatlarının dengeye oturmasının beklendiğini ve ileriki aylarda ABD ekonomisinin tekrar büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.





Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi, İngiltere'de büyüme, Japonya'da büyüme ve Tokyo TÜFE'nin öne çıkacağını dile getiren analistler, yarın ABD'de açıklanacak PCE fiyat endeksi verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini aktardı.





Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



