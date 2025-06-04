Döviz kurları son durum 4 Haziran 2025: Dolar ne kadar oldu? Avro, Sterlin, İsviçre Frangı kaç TL? İşte bayram öncesi döviz kurları

Döviz kuralarında son verilere göre, İstanbul serbest piyasada ABD doları 39,13 TL, Euro 44,90 TL ve Sterlin 53,25 TL seviyelerinde işlem gördü. Kurların, bir önceki güne kıyasla yatay ve sınırlı yükseliş eğiliminde seyrettiği görüldü.