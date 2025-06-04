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Döviz kurları son durum 4 Haziran 2025: Dolar ne kadar oldu? Avro, Sterlin, İsviçre Frangı kaç TL? İşte bayram öncesi döviz kurları

Döviz kurları son durum 4 Haziran 2025: Dolar ne kadar oldu? Avro, Sterlin, İsviçre Frangı kaç TL? İşte bayram öncesi döviz kurları

18:514/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bayram öncesinde döviz kurları yatay seyir izledi
Bayram öncesinde döviz kurları yatay seyir izledi

Döviz kurlarında gün sonu rakamları belli olurken, bayram öncesinde yatay seyir izlediği görüldü. ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre Frangı gibi döviz kurları yatırım takipçileri tarafından güncel olarak izlenmeye devam ediyor. İşte 4 Haziran İstanbul ve Ankara piyasalarındaki döviz kurları.

Döviz kuralarında son verilere göre, İstanbul serbest piyasada ABD doları 39,13 TL, Euro 44,90 TL ve Sterlin 53,25 TL seviyelerinde işlem gördü. Kurların, bir önceki güne kıyasla yatay ve sınırlı yükseliş eğiliminde seyrettiği görüldü.


Ankara serbest piyasada dolar 39,10 TL'den alınırken 39,18 TL'den satıldı. Euro alış fiyatı 44,86 TL, satış fiyatı ise 44,94 TL olarak kaydedildi. Sterlin ise 53,19 TL alış, 53,40 TL satışla işlem gördü.


DÖVİZ KURLARI SON DURUM

İstanbul Serbest Piyasa
3 Haziran 2025 (Salı)

ABD Doları: Alış 39,1320 – Satış 39,1330

Avro (Euro): Alış 44,5570 – Satış 44,5580

Sterlin: Alış 52,8900 – Satış 52,9000

İsviçre Frangı: Alış 47,5100 – Satış 47,5200

4 Haziran 2025 (Çarşamba)

ABD Doları: Alış 39,1300 – Satış 39,1310

Avro (Euro): Alış 44,9000 – Satış 44,9010

Sterlin: Alış 53,2500 – Satış 53,2600

İsviçre Frangı: Alış 47,9400 – Satış 47,9500

Ankara Serbest Piyasa

3 Haziran 2025 (Salı)

ABD Doları: Alış 39,1020 – Satış 39,1820

Avro (Euro): Alış 44,5170 – Satış 44,5970

Sterlin: Alış 52,8300 – Satış 53,0400

4 Haziran 2025 (Çarşamba)

ABD Doları: Alış 39,1000 – Satış 39,1800

Avro (Euro): Alış 44,8600 – Satış 44,9400

Sterlin: Alış 53,1900 – Satış 53,4000

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