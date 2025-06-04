Döviz kurları son durum 4 Haziran 2025: Dolar ne kadar oldu? Avro, Sterlin, İsviçre Frangı kaç TL? İşte bayram öncesi döviz kurları

Döviz kurlarında gün sonu rakamları belli olurken, bayram öncesinde yatay seyir izlediği görüldü. ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre Frangı gibi döviz kurları yatırım takipçileri tarafından güncel olarak izlenmeye devam ediyor. İşte 4 Haziran İstanbul ve Ankara piyasalarındaki döviz kurları.
Döviz kuralarında son verilere göre, İstanbul serbest piyasada ABD doları 39,13 TL, Euro 44,90 TL ve Sterlin 53,25 TL seviyelerinde işlem gördü. Kurların, bir önceki güne kıyasla yatay ve sınırlı yükseliş eğiliminde seyrettiği görüldü.
Ankara serbest piyasada dolar 39,10 TL'den alınırken 39,18 TL'den satıldı. Euro alış fiyatı 44,86 TL, satış fiyatı ise 44,94 TL olarak kaydedildi. Sterlin ise 53,19 TL alış, 53,40 TL satışla işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI SON DURUM
ABD Doları: Alış 39,1320 – Satış 39,1330
Avro (Euro): Alış 44,5570 – Satış 44,5580
Sterlin: Alış 52,8900 – Satış 52,9000
İsviçre Frangı: Alış 47,5100 – Satış 47,5200
ABD Doları: Alış 39,1300 – Satış 39,1310
Avro (Euro): Alış 44,9000 – Satış 44,9010
Sterlin: Alış 53,2500 – Satış 53,2600
İsviçre Frangı: Alış 47,9400 – Satış 47,9500
3 Haziran 2025 (Salı)
ABD Doları: Alış 39,1020 – Satış 39,1820
Avro (Euro): Alış 44,5170 – Satış 44,5970
Sterlin: Alış 52,8300 – Satış 53,0400
ABD Doları: Alış 39,1000 – Satış 39,1800
Avro (Euro): Alış 44,8600 – Satış 44,9400
Sterlin: Alış 53,1900 – Satış 53,4000