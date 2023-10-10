5 bin liralık emekli ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar yararlanabilecek mi, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Kamuoyunun ve 12 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde verdi. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul ve yetimleri de ilgilendiren bu gelişme sonrasında dul olup çocuğu olmayanlar yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar yüzde 50, yetim olanlar da yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeme yapılacağını söyledi. Çalışan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak.

12 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren ödeme Kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira oldu. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.







