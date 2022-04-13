Dünya Bankası'ndan yeni yardım hazırlığı

Geçtiğimiz Mart ayında Dünya Bankası Ukrayna için toplamda 923 milyon dolarlık finansman desteğini onaylamıştı. Bugün ise Ukrayna için yeni bir destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi Polonya'daki Varşova Ekonomi Okulu'nda "Büyüme, Güvenlik ve İstikrarla İlgili Zorlukların Ele Alınması" başlıklı konuşma yaparak Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık yeni destek paketi hazırladıklarını duyurdu.

UKRAYNA İÇİN MİLYAR DOLARLIK PAKET HAZIRLIĞI

Dünya Bankası'nın Ukrayna'da kritik hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Malpass, Banka'nın temel hükümet hizmetlerinin devamlılığını desteklemek için Ukrayna için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir paket hazırlığında olduğunu belirtti.

"UKRAYNA'YA YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

Malpass, "Dünya Bankası 1944'te Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden inşasına yardımcı olmak için kuruldu. O zaman yaptığımız gibi zamanı geldiğinde yeniden yapılanma için Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olacağız." dedi.

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Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış dahil Ukrayna'daki savaşın küresel etkilerini analiz ettiklerine işaret eden Malpass, gelişmekte olan ülkeler için destek sağlayacak bir "kriz yanıtı" hazırladıklarını dile getirdi.

EKONOMİ Ukrayna için 3 milyar dolarlık destek paketi