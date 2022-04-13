Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Dünya Bankasından yeni yardım hazırlığı
ÖZGÜN HABERLER

Dünya Bankası'ndan yeni yardım hazırlığı

Mart ayında Dünya Bankası, Ukrayna adına toplamda 923 milyon dolarlık finansman desteğini onaylamıştı. Şimdi ise Dünya Bankası Başkanı David Malpass'in açıklamalarına göre Dünya Bankası, Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık yeni destek paketi hazırladıklarında olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Dünya Bankasından Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık yeni destek paketi hazırlığı
The World Bank

Geçtiğimiz Mart ayında Dünya Bankası Ukrayna için toplamda 923 milyon dolarlık finansman desteğini onaylamıştı. Bugün ise Ukrayna için yeni bir destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi Polonya'daki Varşova Ekonomi Okulu'nda "Büyüme, Güvenlik ve İstikrarla İlgili Zorlukların Ele Alınması" başlıklı konuşma yaparak Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık yeni destek paketi hazırladıklarını duyurdu.

UKRAYNA İÇİN MİLYAR DOLARLIK PAKET HAZIRLIĞI

Dünya Bankası'nın Ukrayna'da kritik hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Malpass, Banka'nın temel hükümet hizmetlerinin devamlılığını desteklemek için Ukrayna için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir paket hazırlığında olduğunu belirtti.

"UKRAYNA'YA YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

Malpass, "Dünya Bankası 1944'te Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden inşasına yardımcı olmak için kuruldu. O zaman yaptığımız gibi zamanı geldiğinde yeniden yapılanma için Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olacağız." dedi.

Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış dahil Ukrayna'daki savaşın küresel etkilerini analiz ettiklerine işaret eden Malpass, gelişmekte olan ülkeler için destek sağlayacak bir "kriz yanıtı" hazırladıklarını dile getirdi.

Ukrayna için 3 milyar dolarlık destek paketi
EKONOMİ
Ukrayna için 3 milyar dolarlık destek paketi

Rusya kimyasal silah kullandı mı: Zelenski'den açıklama
ÖZGÜN
Rusya kimyasal silah kullandı mı: Zelenski'den açıklama
50 TL için 75 bin TL istiyor

50 TL için 75 bin TL istiyor

​Eşine çok az rastlanıyor: İki para arasındaki farkı bulun.
Spoiler içerir!

Spoiler içerir!

​Türkiye Uzay Ajansı'ndan müjde gibi paylaşım.
Bakan Nebatiden Borsa İstanbul mesajı: Tarihi rekora imza attı

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 bin 500 TL ödeme yapılacak.

Ziraat Bankası tarımsal üretime büyük katkı verecek kredi paketleri açıkladı.

Adana'da sendika binasına kumar baskını.

​Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem.

Cesedi tespit edilen sivillerin sayısı 720'yi geçti.

S. Arabistan'ın hac ve umre kararı sevindirdi.

​Kadınların görüntülerini çekip paylaşan iki kişi gözaltında.
Kovid-19 aşı<br>şişesinden sivrisinek çıktı

Kovid-19 aşı
şişesinden sivrisinek çıktı

​İspanya'da 765 bin doz Moderna aşısı toplatıldı.

​Sivil katliamlar ve Mariupol'de kimyasal silah iddiaları barış masasına darbe vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.