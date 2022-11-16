Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

Dünya Kupası F Grubu ülke takımları hangileri?

Belçika,

Hırvatistan,

Fas,

Kanada

2022 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Belçika

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı, tarihinde 14. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

Kanada, Fas ve Hırvatistan ile F Grubu'nda yer alan Belçika Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

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Belçika’nın Dünya Kupası’na katılma mücadelesi

İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde, Galler, Çekya, Belarus ve Estonya ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Belçika, E Grubu'nu 20 puanla namağlup lider tamamlayarak Katar biletini aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 25 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole izin veren Belçika'nın grupta aldığı sonuçlar şöyle:

Belçika-Galler: 3-1 Çekya-Belçika: 1-1 Belçika-Belarus: 8-0 Estonya-Belçika: 2-5 Belçika-Çekya: 3-0 Belarus-Belçika: 0-1 Belçika-Estonya: 3-1 Galler-Belçika: 1-1

Belçika’nın öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın en büyük liglerinde top koşturuyor.

Turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Belçika'nın en önemli ismi olarak İngiliz ekibi Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne öne çıkıyor.

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Kalesinde Thibaut Courtois, defans hattında Toby Alderweireld ve Jan Vertonghen gibi deneyimli isimlerden kurulu Belçika orta sahasında da Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Eden Hazard, Axel Witsel, Tielemans, Yannic Carrasco gibi önemli isimlere sahip.

Belçika'nın forvet hattının en güçlü ismi ise Romelu Lukaku. Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da kariyerini sürdüren Dries Mertens de teknik direktör Roberto Martinez'in Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen isimler.

Belçika Dünya Kupası geçmişi

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 13 kez katıldı.

1930, 1934 ve 1938'de yapılan ilk 3 organizasyonda ilk turdan öteye gidemeyen Belçika, İspanya 1982'de 2. tura, bir sonraki turnuva Meksika 1986'da ise yarı finale yükseldi.

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Belçika futbolunun "altın jenerasyonu" olarak kabul edilen kadrosunda, Ceulemans, Gerets, Pfaff ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Scifo'yu barındıran takım, finalde Almanya'yı mağlup ederek kupayı kaldıran Maradonalı Arjantin'e 2-0 yenildi. Üçüncülük maçında da Fransa'ya kaybeden Belçika, Meksika 1986'yı dördüncü tamamladı.

Belçika, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda ise kazandığı üçüncülük ile tarihinin en büyük başarısını elde etti. İngiltere, Tunus ve Panama ile yer aldığı grubu 3'te 3 yaparak geçen Belçika, son 16'da Japonya'yı 3-2, çeyrek finalde de Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Yarı finalde şampiyon Fransa'ya 1-0 kaybeden ve turnuvadaki tek yenilgisini alan Belçika, üçüncülük maçında ise İngiltere'yi 2-0 yendi.

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Belçika, Dünya kupalarında 48 maç yaptı. Bu maçlardan 20'sini kazandı, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı, 9 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 68 gol attı, kalesinde ise 72 gol gördü.

Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

2018- Üçüncü

Belçika Dünya Kupası Maç takvimi

23 Kasım (TSİ 22.00): Belçika-Kanada (Ahmed Bin Ali Stadı)

27 Kasım (TSİ 16.00): Belçika-Fas (Al Thumama Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00): Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Hırvatistan

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, tarihinde 6. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

Hırvatistan’ın Dünya Kupasına katılma mücadelesi

2017'den bu yana Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Rusya, Slovakya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile H Grubu'nda mücadele etti.

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Çıktığı 10 maçın 7'sinden galip ayrılan, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, grubu 23 puanla lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası vizesini aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 21 kez havalandıran, kalesinde 4 gol gören Hırvatistan, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla elde etti:

Slovenya-Hırvatistan: 1-0

Hırvatistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0

Hırvatistan-Malta: 3-0

Rusya-Hırvatistan: 0-0

Slovakya-Hırvatistan: 0-1

Hırvatistan-Slovenya: 3-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Hırvatistan: 0-3

Hırvatistan-Slovakya: 2-2

Malta-Hırvatistan: 1-7

Hırvatistan-Rusya: 1-0

Hırvatlar Modric'in önderliğinde Katar'da

Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic ve Mario Mandzukic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.

Takımın en önemli ismi İspanyol ekibi Real Madrid'in forması giyen ve 4. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Luka Modric.

Hırvatistan orta sahasında Modric'in yanı sıra Chelsea forması giyen Mateo Kovacic ve Inter'de top koşturan Marcelo Brozovic ön plana çıkan diğer isimler.

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Forvette ise Tottenham'da başarılı bir sezon geçiren Ivan Perisic dikkati çeken bir diğer isim.

Hırvat ekibinin savunmasında uzun süre Beşiktaş'ta da forma giyen ve bu sezon başında Yunan ekibi AEK'ya transfer olan Domagoj Vida da yer aldı.

Hırvatistan Dünya Kupası geçmişi

Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 11'ini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 8'inden de mağlubiyetle ayrıldı.

Son Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, final maçında Fransa'ya 4-2 kaybetti.

Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 35 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

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Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Üçüncü

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

2018 - İkinci

Hırvatistan Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivo Grbic (Atletico Madrid), Ivica Ivusic (Osijek)

Savunma: Josip Stanisic (Bayern Münih), Borna Sosa (Stuttgart), Josko Gvardiol (Leipzig), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Celtic), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Lovro Majer (Rennes), Luka Sucic (Salzburg)

Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic, Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

Hırvatistan Dünya Kupası Maç takvimi

23 Kasım (TSİ 13.00): Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı)

27 Kasım (TSİ 19.00): Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00): Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Fas

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fas Milli Takımı, tarihinde 6. kez finallere katılma başarısını gösterdi. Dünya Kupası'na katılma hakkını Bosna Hersekli teknik direktör Vahid Halilhodzic ile elde eden Fas, Katar'a ise Faslı teknik direktör Walid Regragui yönetiminde gidecek.

Afrika Elemeleri 2. turunda I Grubu'nda Gine Bissau, Gine ve Sudan ile mücadele eden Fas, oynadığı 6 maçı da kazanarak bir üst tura yükseldi. Altı karşılaşmada 20 gol atan Fas, kalesinde ise yalnızca 1 gole izin verdi.

Fas, üçüncü turda ise Demokratik Kongo ile eşleşti. Kuzey Afrika ekibi, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında rakibini 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na vize aldı.

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Fas, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

İkinci tur

Fas-Sudan: 2-0

Fas-Gine Bissau: 5-0

Gine Bissau-Fas: 0-3

Gine-Fas: 1-4

Sudan-Fas: 0-3

Fas-Gine: 3-0

Üçüncü tur

Demokratik Kongo-Fas: 1-1

Fas-Demokratik Kongo: 4-1

Fas'ın öne çıkan oyuncuları

Önceki Dünya kupalarında Noureddine Naybet, Mustapha Hadji, Ahmed Faras gibi önemli oyuncuların forma giydiği Fas, bu turnuvada ise Sevilla forması giyen Youssef En Nesyri, PSG'de oynayan Achraf Hakimi, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech ve Bayern Münih forması giyen Noussair Mazraoui gibi yıldız isimlerine güveniyor.

Şubat 2022'de Fas Milli Takımını bıraktığını açıklayan 29 yaşındaki Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

2018 Dünya Kupası'nda Süper Lig'den 4 oyuncunun bulunduğu Fas'ta bu kez Süper Lig'den yalnızca 1 oyuncu yer aldı. Beşiktaşlı Romain Saiss, Katar'da Fas kadrosunda kendine yer buldu.

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Fas, FIFA dünya sıralamasında 22'nci sırada bulunuyor.

Fas Dünya Kupası geçmişi

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, B Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Fas'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1970 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1994 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

Fas Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Yassine Bounou (Sevilla), Munir Mohamedi (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Bayern Münih), Nayef Aguerd (West Ham United), Badr Benoun (Katar), Romain Saiss (Beşiktaş), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Dari (Brest)

Orta saha: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liege), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca)

Forvet: Hakim Ziyech (Chelsea), Amine Harit (Olimpik Marsilya), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamdallah (El-Ittihad)

Fas Dünya Kupası Maç takvimi

23 Kasım (TSİ 13.00): Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı) 27 Kasım (TSİ 16.00): Belçika-Fas (Al Thumama Stadı) 1 Aralık (TSİ 18.00): Kanada-Fas (Al Thumama Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Kanada

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kanada, 1986 Dünya Kupası'ndan sonra tarihinde ikinci kez finallere katılma başarısını gösterdi. Teknik direktörlüğünü 2018 yılından bu yana John Herdman'ın yaptığı Kanada, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde lider olarak doğrudan Katar vizesi aldı.

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ABD, Meksika, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (28) sahip olduğu Meksika'yı averajla geride bırakan Kanada, grup maçlarının bitimine 1 maç kala liderliğini garantileyerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Kanada, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

3. tur

Kanada-Honduras: 1-1 ABD-Kanada: 1-1 Kanada-El Salvador: 3-0 Meksika-Kanada: 1-1 Jamaika-Kanada: 0-0 Kanada-Panama: 4-1 Kanada-Kosta Rika: 1-0 Kanada-Meksika: 2-1 Honduras-Kanada: 0-2 Kanada-ABD: 2-0 El Salvador-Kanada: 0-2 Kosta Rika-Kanada: 1-0 Kanada-Jamaika: 4-0 Panama-Kanada: 1-0

Kanada'nın öne çıkan oyuncuları

Kanada Milli Takımı'nın öne çıkan isimleri olarak Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies ve Lille'de kariyerini sürdüren Jonathan David ön plana çıkıyor.

Takımın orta sahasında ise Beşiktaş forması giyen 39 yaşındaki Atiba Hutchinson görev yapıyor.

Kanada'nın elemelerdeki gol yükünü çeken, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin, takımının 14 maçta attığı 23 golün 13'üne imza attı.

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Atakaş Hatayspor kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Sam Adekugbe'de Kanada Milli Takımı'nda yer bulan isimler arasında.

Kanada'nın Dünya Kupası geçmişi

Kanada Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 1 kez katıldı.

Kanada, ilk Dünya Kupası deneyimini 36 yıl önce Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda yaşadı.

Meksika'daki şampiyonada C Grubu'nda Sovyetler Birliği, Fransa ve Macaristan ile birlikte yer alan Kanada, Fransa'ya 1-0, Macaristan ve Sovyetler Birliği'ne de 2-0'lık sonuçlarla mağlup oldu.

Kanada kalesinde 5 gol görürken, gol sevinci yaşayamadı.

Kanada Dünya Kupası Maç takvimi

23 Kasım (TSİ 22.00): Belçika-Kanada (Ahmed Bin Ali Stadı) 27 Kasım (TSİ 19.00): Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı) 1 Aralık (TSİ 18.00): Kanada-Fas (Al Thumama Stadı)

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