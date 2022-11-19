Özgün Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRTden önemli çağrı
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Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların yayımlanacağı TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Dünya kupası maçları nasıl, nereden izlenir? İşte TRT1, TRT Spor, TRT 4K kanalları Dünya Kupası maçları frekans güncellemesine ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası Maçları TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncellemesi: Hangi kanaldan izlenecek?
Dünya kupası maçları trt frekans

Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT FREKANS GÜNCELLEMESİ

Yarın başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. Dünya Kupası maçları, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ 2022 NE ZAMAN?

Dünya Kupası açılış maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak ve Ekvador ile ev sahibi Katar karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ 2022

  • 20.11. 19:00
  • Katar - Ekvador
  • 21.11. 16:00
  • İngiltere - İran
  • 21.11. 19:00
  • Senegal - Hollanda
  • 21.11. 22:00
  • ABD - Galler
  • 22.11. 13:00
  • Arjantin - Suudi Arabistan
  • 22.11. 16:00
  • Danimarka - Tunus
  • 22.11. 19:00
  • Meksika – Polonya
  • 22.11. 22:00
  • Fransa - Avustralya
  • 23.11. 13:00
  • Fas - Hırvatistan
  • 23.11. 16:00
  • Almanya - Japonya
  • 23.11. 19:00
  • İspanya - Kosta Rika
  • 23.11. 22:00
  • Belçika - Kanada
  • 24.11. 13:00
  • İsviçre - Kamerun
  • 24.11. 16:00
  • Uruguay - Güney Kore
  • 24.11. 19:00
  • Portekiz - Gana
  • 24.11. 22:00
  • Brezilya – Sırbistan

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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