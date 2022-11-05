Dünya Kupasına dair merak ettiğiniz her şey

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası’nın başlamasına 16 gün kaldı. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta final Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken geçmişe dair Dünya Kupalarında en çok merak edilen soruları sizler için yanıtladık.
DÜNYA KUPASINDA KAÇ ÜLKE VAR?
1930 ilk Dünya Kupasına sadece 13 ülke katıldı. 1934'ten 1978'e kadar bu sayı 16'ya yükseldi. 1982'de, Dünya Kupası sekiz takımı daha kapsayacak şekilde genişledi ve toplam katılımcı sayısını 24'e çıkardı.
1998 Dünya Kupası'nda Fransa'da tam 32 takım katıldı. Dünya Kupası'nın şu anki formatında turnuvaya 32 finalist katılıyor.
İLK VE SON DÜNYA KUPASINI KİM KAZANDI?
Uruguay, 1930'daki ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı ve finalde Arjantin’i yenerek kupayı kazandı.
Son dünya kupası ise 2018 yılında Rusya'da yapıldı ve turnuvanın şampiyonu, final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa oldu.
HANGİ ÜLKELER DÜNYA KUPASINI KAZANDI?
1930 Uruguay
1934 İtalya
1938 İtalya
1950 Uruguay
1954 Batı Almanya
1958 Brezilya
1962 Brezilya
1966 İngiltere
1970 Brezilya
1974 Batı Almanya
1978 Arjantin
1982 İtalya
1986 Arjantin
1990 Batı Almanya
1994 Brezilya
1998 Fransa
2002 Brezilya
2006 İtalya
2010 İspanya
2014 Almanya
2018 Fransa
Tüm Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu 16 golle
Miroslav Klose oldu. Listenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
DÜNYA KUPASINDA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU
Almanya orta saha oyuncusu Lothar Matthaus, 20 yıla yayılan 25 maçta forma giyerek Dünya Kupası'nda en çok forma giyme rekorunu elinde tutuyor.
DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKELERDE YAPILDI?
1930 Uruguay
1934 İtalya
1938 Fransa
1942 II. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı
1946 II. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı
1950 Brezilya
1954 İsviçre
1958 İsveç
1962 Şili
1966 İngiltere
1970 Meksika
1974 Batı Almanya
1978 Arjantin
1982 İspanya
1986 Meksika
1990 İtalya
1994 ABD
1998 Fransa
2002 Güney Kore / Japonya
2006 Almanya
2010 Güney Afrika
2014 Brezilya
2018 Rusya
2022 Katar