Dünya Kupasına dair merak ettiğiniz her şey

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası’nın başlamasına 16 gün kaldı. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta final Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken geçmişe dair Dünya Kupalarında en çok merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

DÜNYA KUPASINDA KAÇ ÜLKE VAR?

1930 ilk Dünya Kupasına sadece 13 ülke katıldı. 1934'ten 1978'e kadar bu sayı 16'ya yükseldi. 1982'de, Dünya Kupası sekiz takımı daha kapsayacak şekilde genişledi ve toplam katılımcı sayısını 24'e çıkardı.

1998 Dünya Kupası'nda Fransa'da tam 32 takım katıldı. Dünya Kupası'nın şu anki formatında turnuvaya 32 finalist katılıyor.

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İLK VE SON DÜNYA KUPASINI KİM KAZANDI?

Uruguay, 1930'daki ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı ve finalde Arjantin’i yenerek kupayı kazandı.

Son dünya kupası ise 2018 yılında Rusya'da yapıldı ve turnuvanın şampiyonu, final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa oldu.

HANGİ ÜLKELER DÜNYA KUPASINI KAZANDI?

1930 Uruguay

1934 İtalya

1938 İtalya

1950 Uruguay

1954 Batı Almanya

1958 Brezilya

1962 Brezilya

1966 İngiltere

1970 Brezilya

1974 Batı Almanya

1978 Arjantin

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1982 İtalya

1986 Arjantin

1990 Batı Almanya

1994 Brezilya

1998 Fransa

2002 Brezilya

2006 İtalya

2010 İspanya

2014 Almanya

2018 Fransa

Tüm Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu 16 golle

Miroslav Klose oldu. Listenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

DÜNYA KUPASINDA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU

Almanya orta saha oyuncusu Lothar Matthaus, 20 yıla yayılan 25 maçta forma giyerek Dünya Kupası'nda en çok forma giyme rekorunu elinde tutuyor.

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DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKELERDE YAPILDI?

1930 Uruguay

1934 İtalya

1938 Fransa

1942 II. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı

1946 II. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı

1950 Brezilya

1954 İsviçre

1958 İsveç

1962 Şili

1966 İngiltere

1970 Meksika

1974 Batı Almanya

1978 Arjantin

1982 İspanya

1986 Meksika

1990 İtalya

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1994 ABD

1998 Fransa

2002 Güney Kore / Japonya

2006 Almanya

2010 Güney Afrika

2014 Brezilya

2018 Rusya

2022 Katar