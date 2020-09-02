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Dünya Defol Lübnanda siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi
AVRUPA

​ Defol: Lübnan’da siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi ​

Defol: Lübnan’da siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi

Beyrut‘taki patlamanın ardından ikinci kez Lübnan’a giden Macron, ülkede yeni hükümet kurulmasını isteyip Lübnanlı siyasetçileri yaptırımla tehdit etti. Macron ziyaret ettiği ünlü sanatçı Feyruz’un evinin önünde ise “Defol” diye protesto edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz’un evi önünde bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı. Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin ardından Lübnan’a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Macron, başkent Beyrut’taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılandı. Buradaki açıklamasında, patlamanın ardından Lübnan için toplanan insani yardımları teyit etmek üzere ülkeye geldiğini belirten Macron, istifa eden hükümetin yerine kurulacak kabinenin ‘reformları hayata geçirecek bir kadrodan oluşmasını’ istedi. Havalimanından sanatçı Feyruz’un evine geçen Macron, burada bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

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Yaptırımla tehdit etti

Parlamentodaki siyasi güçlerin dışında halkı temsil edecek bir hükümet istediklerini belirten eylemci grup, Lübnan’da uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi grupları temsil edecek bir hükümetin kurulma çalışmalarına katkı sunmakla suçladıkları Macron’a tepki gösterdi. Macron’un bugün Lübnanlı yetkililerle ikili görüşmeler yapması ve patlama sonucu hasar gören bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor. Başbakan Hassan Diyab, 10 Ağustos’ta istifasını açıklamış ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni kabineyi oluşturma görevini önceki gün Mustafa Edib’e vermişti. Bu arada Fransız Le Figaro gazetesi, Macron’un Lübnan’daki siyasetçileri yaptırımlarla tehdit ederek ülkede yeni bir hükümet kurmaya çalıştığını yazdı. Macron’un yaptırımla tehdit ettiği Lübnanlı siyasetçiler arasında Cibran Basil, Saad el-Hariri ve Nebih Berri gibi üst düzey isimler bulunuyor. Macron’un yeni hükümetin kurulmasına karşı çıkacak isimleri yaptırım uygulamak için ABD Başkanı Trump’tan da destek aldığı iddia ediliyor. Macron, Fransız işgalinin bir asır önce temellerini attığı mezhep sisteminin kurbanı Lübnan’da yeniden rol sahibi olmaya çalışıyor.

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Yunan’ı koçbaşı yaptı

  • Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz Uzmanı Idlir Lika, Doğu Akdeniz’deki güç oyunlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları 2010’da tespit edildiğinden beri Fransa Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la ittifak kurdu. Bu ittifakla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ı devre dışı bırakmak istiyor. Doğu Akdeniz’e sahili olmayan Fransa’yı bölgeyle hiç alakası olmayan BAE ve diğer devletlerle bir araya getiren şey Türkiye düşmanlığıdır. Fransa, bir yandan Yunan korsanlığına destek verirken Libya’da bir darbeciyi destekliyor. Güney Kıbrıs’a bir üs kurma hazırlığında ve Yunanistan’ı silahlandırarak Türkiye karşı AB’ye bir fitne sokuyor. Fransa’nın bu adımları hem bölgeye hem de AB politikalarına zarar veriyor. Türkiye’nin Kuzey Afrika’daki varlığından rahatsız olduğu için Atina’yı koçbaşı olarak kullanıyor. Özellikle sömürü yaptığı ülkelerde Türk varlığı Fransızları rahatsız ediyor.”

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