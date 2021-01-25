​ İlk kriz Navalny ​

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı. Kremlin, Rusya’da gözaltındaki muhalif figür Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması isteyen Navalny destekçilerinin protestolara başlamasından ABD’yi sorumlu tuttu.
- Rusya lideri Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, Navalny destekçilerinin sokağa dökülmesine ilişkin, “Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolaylı olarak, iç işlerimizde kesinlikle bir müdahale söz konusudur” açıklamalarına yer verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da önceki gün erken saatlerde Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin Amerikan vatandaşlarına Navalny destekçileri tarafından gerçekleştirilen protestosunun gerçekleştiği lokasyonlarda bulunmaması gerektiği yönünde uyarının içişlerine müdahale olduğunu ifade etti. Zaharova, ABD’li diplomatlardan izahat istediklerini de sözlerine ekledi.