Dünyanın en ölümcül terör saldırısı '11 Eylül'ün üzerinden 20 yıl geçti

Bu saldırılar yüzyılın en travmatik olaylarından biri olarak tarihe geçti.

ABD’de meydana gelen ikiz kule saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. Saldırılarda hayatını kaybedenler her yıl törenlerle anılıyor. Peki, saldırılar nasıl oldu, 11 Eylül günü ABD'de neler yaşandı?

ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçak, birbiriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı.

Daha sonra saldırganlar bu uçakları New York ve Washington'ın simgeleşmiş binalarına çarpmak için güdümlü füze gibi kullandı.

DÜNYA Usame Bin Ladin ve 11 Eylül

11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR?

ABD’de 11 Eylül sabahı, saat 8.45’te 75 bin litre yakıt taşıyan Boeing 767 tipi American Airlines’a ait yolcu uçağı, El Kaide mensubu teröristlerce kaçırılarak New York’ta İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey binasına çarptı. Birinci saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra, saat 9.05’te United Airlines’a ait aynı model uçak ise güney binasına çarptı.

REKLAM

19 teröristin düzenlediği saldırıların üçüncüsü, ABD’nin askeri yönetim merkezi olan Pentagon’a düzenlendi. Sonuncu saldırı ise teröristlerce Kongre Binası’na yönelik planlanmıştı ancak Pensilvanya eyaleti hava sahası üzerinde, uçaktaki yolcuların teröristlere müdahale etmesi sonucu Kongre Binası’na ulaşamadan düştü.

DÜNYA Taliban: 11 Eylül'ün arkasında Usame bin Ladin'in olduğuna dair bir kanıt yok

11 EYLÜL'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Saldırılarda, (19 uçak korsanı dışında) toplam 2977 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu New York'taydı.

Kaçırılan dört uçakta bulunan 246 yolcu ve mürettebatın tümü hayatını kaybetti. İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi çarpma anında veya daha sonra yaralarından dolayı yaşamını yitirdi. Pentagon'da 125 kişi öldü.

DÜNYA ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana 30 binden fazla asker intihar etti: Ortadoğu görevleri sebep oldu

SALDIRIDA BİR TÜRK DE HAYATINI KAYBETTİ

Düzenlenen saldırılarda toplam 93 farklı milletten insan yaşamını yitirirken; hayatını kaybedenler arasında Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey binasındaki bir ofiste bilgisayar programcısı olarak çalışan Zühtü İbiş isimli bir Türk vatandaşı da vardı.

KANLI SALDIRIYI EL KAİDE ÜSTLENDİ

Saldırıları, Afganistan merkezli El Kaide örgütü üstlendi.

REKLAM

Usame bin Ladin'in liderliğinde ettiği El Kaide, Müslüman ülkelerdeki savaş ve çatışmalardan ABD'yi ve müttefiklerini sorumlu tutuyordu.

Saldırılarda toplam 19 kişi yer aldı. Bunlar uçaklara beşer kişilik üç grup halinde yolcu olarak binmişti. Pennsylvania'da yere çakılan uçakta ise dört kişilik bir ekip vardı.

Grupların hepsinde pilot eğitimi almış birer kişi bulunuyordu. ABD'deki uçuş okullarında bu eğitimleri almışlardı.

Saldırganlardan 15'i Bin Ladin gibi Suudi Arabistanlı, ikisi Birleşik Arap Emirlikleri, biri Mısır, biri de Lübnan vatandaşıydı.

El Kaide lideri Usame bin Ladin, 2011'de Pakistan'ın Abbotabad kentinde ailesi ile birlikte gizlendiği eve ABD özel timleri tarafından düzenlenen gizli bir operasyonla öldürüldü.

11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN İŞGALİ

Saldırıların üzerinden bir ay bile geçmeden dönemin Başkanı George W. Bush önderliğinde ve koalisyon güçlerinin desteğiyle Afganistan işgal edildi. El Kaide'nin ortadan kaldırılması ve örgütün kurucusu Usame Bin Ladin'in yakalanması hedefleniyordu.

REKLAM

Fakat ABD askerleri ancak 2011'de Bin Ladin'in Afganistan'a komşu Pakistan'da olduğunu tespit etti.

11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed ise 2003'te Pakistan'da yakalandı. Muhammed o tarihten beri ABD'nin Küba'daki Guantanamo üssünde tutuklu bulunuyor ve hala yargılanmayı bekliyor.

El Kaide hala varlık gösteriyor. Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde en güçlü konumda olan örgütün Afganistan'da da hala üyeleri var.

OYNAT 00:39 ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceklerini söyledi ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini söyledi.



Afganistan'ın bir daha ABD'ye yönelik terör saldırılarının bir üssü olmaması için çalıştıklarını kaydeden Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurguladı.



Biden, 'Şu an Afganistan'da ABD askerlerinin varlığı döneminde başkanlık yapan 4'üncü kişiyim. 2 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat başkan oldu. Ben bu sorumluluğu 5'inci bir başkana daha aktarmayacağım.' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





ABD 20 YIL SONRA AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLDİ

ABD askerleri 20 yılın ardından geçen ay sonunda Afganistan'dan çekilmesini tamamladı. Bazıları bunun El Kaide'nin yeniden güç kazanmasına neden olacağından endişe duyuyor.

REKLAM

DÜNYA Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: ABD güçleri Kabil'den tamamen çekildi

BELGELERİN GİZLİLİĞİNİN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Saldırılarda yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık bin 800 kişi, ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben yaptıkları basın açıklamasında, Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıklarını, kanıtların gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini talep etti. Aksi durumda, Biden’a anma törenlerine katılmaması konusunda çağrı yapıldı. Biden da saldırılar hakkındaki belgelerin gizliliğinin kaldırılması konusundaki yürütme emrini imzaladı. Gizliliğinin kaldırılması uygun görülen belgelerin altı ay içinde kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA Afganistan yalanları

11 EYLÜL SONRASI ABD'DE YAŞAM

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı.

ABD'de havaalanları ve uçaklarda güvenliği sağlamak üzere ayrı bir Ulaşım Güvenlik Dairesi kuruldu.

REKLAM

İkiz Kuleler'in bulunduğu ve "Sıfır Noktası" adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi sekiz aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor. Ayrıca farklı tasarımlı binalar da inşa edildi.

Dünya Ticaret Merkezi'nin binası bugün "Özgürlük Kulesi" adıyla ve 541 metre ile eski kulelerden daha uzun bir şekilde yükseliyor.

Pentagon'un tamiri ise neredeyse bir yılı bulmuş ve bakanlık personeli Ağustos 2002'de binada işlerine geri dönmüştü.

DÜNYA ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Biden'dan ilk açıklama: 20 yıllık askeri varlığımız bitti

OYNAT 09:42 Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz bölgeden bildiriyor: ABD'nin Afganistan'daki işgali resmen bitti Afganistan'daki ABD güçleri Kabil Havalimanı'ndan tamamen çekildi. Bölgede yaşananları sıcağı sıcağına TVNET ekranlarında aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban üyelerinin havaya ateş açarak kutlamalar yaptığını bildirdi. Karagöz, 'Resmen ABD'nin Afganistan'daki işgali bu geceden itibaren bitti. Taliban bu süreçten sonra artık havalimanı yönetimini devralacak.' dedi.



Karagöz, sözlerinin devamında 'Şu an tablo biraz tedirgin edici. Havalimanının güvenliğini nasıl sağlayacaklar, DEAŞ havalimanını hedef alıyor ve bu saldırılar ABD'nin savunma sistemleri ile boşa çıkarılmıştı. Ve edindiğimiz bilgilere göre ABD giderken beraberinde bu savunma sistemlerini de götürdü.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



