Dünyanın en ölümcül terör saldırısı '11 Eylül'ün üzerinden 20 yıl geçti

ABD’de meydana gelen ikiz kule saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. Saldırılarda hayatını kaybedenler her yıl törenlerle anılıyor. Peki, saldırılar nasıl oldu, 11 Eylül günü ABD'de neler yaşandı?
ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçak, birbiriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı.
Daha sonra saldırganlar bu uçakları New York ve Washington'ın simgeleşmiş binalarına çarpmak için güdümlü füze gibi kullandı.
11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR?
ABD’de 11 Eylül sabahı, saat 8.45’te 75 bin litre yakıt taşıyan Boeing 767 tipi American Airlines’a ait yolcu uçağı, El Kaide mensubu teröristlerce kaçırılarak New York’ta İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey binasına çarptı. Birinci saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra, saat 9.05’te United Airlines’a ait aynı model uçak ise güney binasına çarptı.
19 teröristin düzenlediği saldırıların üçüncüsü, ABD’nin askeri yönetim merkezi olan Pentagon’a düzenlendi. Sonuncu saldırı ise teröristlerce Kongre Binası’na yönelik planlanmıştı ancak Pensilvanya eyaleti hava sahası üzerinde, uçaktaki yolcuların teröristlere müdahale etmesi sonucu Kongre Binası’na ulaşamadan düştü.
11 EYLÜL'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Saldırılarda, (19 uçak korsanı dışında) toplam 2977 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu New York'taydı.
- Kaçırılan dört uçakta bulunan 246 yolcu ve mürettebatın tümü hayatını kaybetti.
- İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi çarpma anında veya daha sonra yaralarından dolayı yaşamını yitirdi.
- Pentagon'da 125 kişi öldü.
SALDIRIDA BİR TÜRK DE HAYATINI KAYBETTİ
Düzenlenen saldırılarda toplam 93 farklı milletten insan yaşamını yitirirken; hayatını kaybedenler arasında Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey binasındaki bir ofiste bilgisayar programcısı olarak çalışan Zühtü İbiş isimli bir Türk vatandaşı da vardı.
KANLI SALDIRIYI EL KAİDE ÜSTLENDİ
Saldırıları, Afganistan merkezli El Kaide örgütü üstlendi.
Usame bin Ladin'in liderliğinde ettiği El Kaide, Müslüman ülkelerdeki savaş ve çatışmalardan ABD'yi ve müttefiklerini sorumlu tutuyordu.
Saldırılarda toplam 19 kişi yer aldı. Bunlar uçaklara beşer kişilik üç grup halinde yolcu olarak binmişti. Pennsylvania'da yere çakılan uçakta ise dört kişilik bir ekip vardı.
Grupların hepsinde pilot eğitimi almış birer kişi bulunuyordu. ABD'deki uçuş okullarında bu eğitimleri almışlardı.
Saldırganlardan 15'i Bin Ladin gibi Suudi Arabistanlı, ikisi Birleşik Arap Emirlikleri, biri Mısır, biri de Lübnan vatandaşıydı.
11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN İŞGALİ
Saldırıların üzerinden bir ay bile geçmeden dönemin Başkanı George W. Bush önderliğinde ve koalisyon güçlerinin desteğiyle Afganistan işgal edildi. El Kaide'nin ortadan kaldırılması ve örgütün kurucusu Usame Bin Ladin'in yakalanması hedefleniyordu.
Fakat ABD askerleri ancak 2011'de Bin Ladin'in Afganistan'a komşu Pakistan'da olduğunu tespit etti.
11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed ise 2003'te Pakistan'da yakalandı. Muhammed o tarihten beri ABD'nin Küba'daki Guantanamo üssünde tutuklu bulunuyor ve hala yargılanmayı bekliyor.
El Kaide hala varlık gösteriyor. Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde en güçlü konumda olan örgütün Afganistan'da da hala üyeleri var.
ABD 20 YIL SONRA AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLDİ
ABD askerleri 20 yılın ardından geçen ay sonunda Afganistan'dan çekilmesini tamamladı. Bazıları bunun El Kaide'nin yeniden güç kazanmasına neden olacağından endişe duyuyor.
BELGELERİN GİZLİLİĞİNİN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK
Saldırılarda yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık bin 800 kişi, ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben yaptıkları basın açıklamasında, Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıklarını, kanıtların gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini talep etti. Aksi durumda, Biden’a anma törenlerine katılmaması konusunda çağrı yapıldı. Biden da saldırılar hakkındaki belgelerin gizliliğinin kaldırılması konusundaki yürütme emrini imzaladı. Gizliliğinin kaldırılması uygun görülen belgelerin altı ay içinde kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.
11 EYLÜL SONRASI ABD'DE YAŞAM
11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı.
ABD'de havaalanları ve uçaklarda güvenliği sağlamak üzere ayrı bir Ulaşım Güvenlik Dairesi kuruldu.
İkiz Kuleler'in bulunduğu ve "Sıfır Noktası" adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi sekiz aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor. Ayrıca farklı tasarımlı binalar da inşa edildi.
Dünya Ticaret Merkezi'nin binası bugün "Özgürlük Kulesi" adıyla ve 541 metre ile eski kulelerden daha uzun bir şekilde yükseliyor.
Pentagon'un tamiri ise neredeyse bir yılı bulmuş ve bakanlık personeli Ağustos 2002'de binada işlerine geri dönmüştü.