12 yıl sonra en üst düzey ziyaret: Bakan Fidan Pekin'de ÇKP yetkilisiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
Fidan'ın, Pekin'de ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın ile görüştüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Pekin ziyareti sırasında ‘Center for China and Globalization' adlı düşünce kuruluşunda ‘Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri'ni anlattı” denildi.
12 yıl sonra en üst düzey ziyaret
12 yıl sonra en üst düzey ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin davetine icabetle Çin'e ziyarette bulunuyor.
Bakan Fidan'ın ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den en üst düzeyli ziyaret oldu.
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7 saat önce