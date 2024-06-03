12 yıl sonra en üst düzey ziyaret: Bakan Fidan Pekin'de ÇKP yetkilisiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Çin'i ziyaret edecek. Ayrıca Bakan Fidan'ın ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den en üst düzeyli ziyaret olacak.