13 kişi hayatını kaybetti: İsrail yine kadın ve çocuk katletti

İşgalci İsrail Gazze’ye bomba yağdırdı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi’nin üst düzey komutanlarından 3 ismin yanı sıra kadın ve çocukları da hedef alarak toplam 15 kişiyi öldürdü. Operasyonlarda 22 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, “Kalkan ve Ok Operasyonu” adı altında, uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde İslami Cihad Hareketi’nin lider kadrosunu hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İslami Cihad Hareketi, İsrail’in sabaha karşı düzenlediği hava saldırıları sonucu Hareket’in askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, Kuzey Bölge Komutanı Halil el-Behtini ve Batı Şeria’daki askeri çalışma yöneticilerinden Tarık İzzeddin’in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
ÖLENLERİN 5’İ ÇOCUK 4’Ü KADIN
İsrail, İslami Cihad Hareketi üyesi 3 kişiye yönelik hava saldırılarında “direnişçi ve sivil ayrımı” yapmadı. Savaş uçaklarının bombardımanında, bir doktor, 5 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 10 sivil öldürüldü. Ayrıca, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu, bazıları ağır 20’den fazla sivil de yaralandı. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, “İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu” belirtti. Hamas Hareketi lideri İsmail Heniye de yaptığı yazılı açıklamada “İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgalin kendisine güvenlik sağlamayacak bilakis direnişi daha da artıracaktır” sözleri ile İsrail’e tehditler savurdu.