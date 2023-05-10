13 kişi hayatını kaybetti: İsrail yine kadın ve çocuk katletti

İsrail, İslami Cihad Hareketi üyesi 3 kişiye yönelik hava saldırılarında “direnişçi ve sivil ayrımı” yapmadı. Savaş uçaklarının bombardımanında, bir doktor, 5 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 10 sivil öldürüldü. Ayrıca, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu, bazıları ağır 20’den fazla sivil de yaralandı. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, “İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu” belirtti. Hamas Hareketi lideri İsmail Heniye de yaptığı yazılı açıklamada “İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgalin kendisine güvenlik sağlamayacak bilakis direnişi daha da artıracaktır” sözleri ile İsrail’e tehditler savurdu.