İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir Gazze saldırısının ardından 'hükümeti boykottan' vazgeçti.
İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri aynı zamanda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin yeterince sağ siyaset uygulamadığını gerekçe göstererek başlattığı boykotu, ordunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından sonlandırdığını açıkladı.
Yahudi Gücü Partisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından Parti'nin Meclisteki boykotunu sonlandırdığı belirtildi.
İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.
Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün milletvekilleri de koalisyonun Meclisteki oturumlarına katılmayacaklarını açıklamıştı.
Netanyahu'nun partisi Likud tarafından yapılan açıklamada ise hükümeti eleştiren Ben-Gvir'e tepki gösterilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:
- "İsrail'in önündeki hassas ve kapsamlı güvenlik meselelerinin emniyet otoriteleri, ordu, Savunma Bakanı ve Başbakan tarafından yönetiliyor. Tartışmalara taraf Başbakan bu konulara karar verir. Eğer Ben-Gvir bunu beğenmiyorsa hükümette kalmak zorunda değil."
Netanyahu hükümetinde aşırı sağcılar kritik görevlerde
Başbakan Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.
İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.