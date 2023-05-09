İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir Gazze saldırısının ardından 'hükümeti boykottan' vazgeçti.

"İsrail'in önündeki hassas ve kapsamlı güvenlik meselelerinin emniyet otoriteleri, ordu, Savunma Bakanı ve Başbakan tarafından yönetiliyor. Tartışmalara taraf Başbakan bu konulara karar verir. Eğer Ben-Gvir bunu beğenmiyorsa hükümette kalmak zorunda değil."