İsrail Gazze’deki İslami Cihad Hareketi'ne yönelik saldırılarında sivil ayrımı yapmadı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey komutanlarından 3 ismin yanı sıra kadın ve çocukları da hedef alarak 13 kişiyi öldürdü.





İsrail ordusu, "Kalkan ve Ok Operasyonu" adı altında, uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi’nin lider kadrosunu hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.





İslami Cihad Hareketi, İsrail'in sabaha karşı düzenlediği hava saldırıları sonucu Hareket'in askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, Kuzey Bölge Komutanı Halil el-Behtini ve Batı Şeria'daki askeri çalışma yöneticilerinden Tarık İzzeddin'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Gazze'ye yönelik hava saldırıları, İslami Cihad Hareketi’ne mensup olmakla itham edilen Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail’in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti.





Gazze'deki Filistinli gruplar da Adnan'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tutmuş ve Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden İsrail'deki Yahudi yerleşim bölgelerine 100'den fazla roket fırlatılmıştı. İsrail ordusu da buna karşılık Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.





Söz konusu saldırının hemen ardından 3 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki silahlı gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail ordusu, bu sabah düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal etti.





İsrail saldırısında öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuklar

İsrail, İslami Cihad Hareketi üyesi 3 kişiye yönelik hava saldırılarında "direnişçi ve sivil ayrımı" yapmadı. Savaş uçaklarının bombardımanında, bir doktor, 5 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 10 sivil öldürüldü.





Ayrıca, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu, bazıları ağır 20’den fazla sivil de yaralandı.





Öldürülen İslami Cihad yetkilileri

İsrail ordusunun İç İstihbarat Örgütü Şin-Bet (Şabak) ile işbirliğinde düzenlediği saldırıda öldürdüğü Kudüs Seriyyeleri liderlerinden üç ismi, Gazze ve Batı Şeria'dan İsrail'e askeri eylemler ve roket saldırıları düzenlemekle suçladı.





İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri liderlerinden Halid Mansur ve Teysir el-Caberi de Ağustos 2022'de İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti.





Cihad Gannam

Kudüs Seriyyeleri Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Gannam, en az 5 kez İsrail'in suikast girişimlerinden kurtulan bir isim olarak biliniyordu.





Kendisine yönelik en tehlikeli suikast girişimine 2014 yılında maruz kalan Gannam, o saldırıda annesinin yanı sıra kardeşlerini ve kuzenlerini kaybetti.





İslami Cihad Hareketi'ne 1980'li yılların sonunda katıldığı söylenen Gannam, İslami Cihad Hareketi mensuplarının eğitimine Sudan, Beyrut ve Gazze'de katkı sunmanın yanı sıra 2000 yılında Kudüs Seriyyelerinin kurulmasında da etkili oldu.





Gannam'ın "havan toplarının atılması, saldırıların püskürtülmesi ve Siyonistlerin araçlarının hedef alınmasında" görev aldığı, "bir dizi intihar eylemini, Gazze'deki direniş için özel silahlar sağlanmasını ve Batı Şeria'daki askeri hücrelerin eğitimini" denetlediği aktarıldı.





2001 yılında Gannam'ın ciddi şekilde yaralandığını ve bu sırada hem ayaklarını, hem de ellerinin bir kısmını kaybettiği kaydedildi.





Halil Buhteyni

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin ofisinden alınan bilgiye göre, Askeri Konsey üyesi ve Kudüs Seriyyelerinin Kuzey Bölge Komutanı Halil el-Buhteyni, daha önce de birçok suikast girişiminde yaralandı.





Buhteyni, "askeri birimlerin oluşturulması, askeri enformasyon komutanlığının kurulması" gibi birçok görevin denetimini üstlendi.





İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri liderlerinden Teysir el-Caberi'nin suikasta uğramasının ardından Buhteyni, Batı Şeria'da Kudüs Seriyyelerinin kuzey bölgesinin komutanlığı görevine getirildi ve aynı zamanda Gazze'deki ortak operasyon odasında da Hareket'i temsil etti.





Tarık İzzeddin

Batı Şeria'daki Kudüs Seriyyelerinde askeri operasyon komutanlarından biri olan ve İsrail hapishanelerindeki eski mahkumlardan Tarık İzzeddin, 2011 yılında esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldı ve memleketi Cenin'den Gazze'ye gönderildi.





En son 2004 yılında olmak üzere birçok kez tutuklanan İzzeddin, "Cenin'deki Kudüs Seriyyelerine liderlik etmek ve ölümlere yol açan askeri operasyonlar düzenlemek" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.





İzzeddin, serbest bırakıldıktan sonra Gazze'den yayın yapan "Mahkumların Sesi" radyo yayınını yönetme görevini üstlenerek, "mahkumların davasına hizmet etmeye ve medya platformları aracılığıyla onları savunmaya " devam etti.





Ayrıca İzzeddin, "İslami Cihad Hareketi'nin Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria'daki Sözcüsü" olarak görev yaptı ve Batı Şeria'daki bir dizi askeri operasyonu yönetti.



