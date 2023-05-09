|
Dünya

İsrail Gazze’deki İslami Cihad Hareketi'ne yönelik saldırılarında sivil ayrımı yapmadı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey komutanlarından 3 ismin yanı sıra kadın ve çocukları da hedef alarak 13 kişiyi öldürdü.

16:11 . 9/05/2023 Salı
AA
Gazze/Filistin

Gazze/Filistin

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey komutanlarından 3 ismin yanı sıra kadın ve çocukları da hedef alarak 13 kişiyi öldürdü.


İsrail ordusu,
"Kalkan ve Ok Operasyonu"
adı altında, uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi’nin lider kadrosunu hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in sabaha karşı düzenlediği hava saldırıları sonucu Hareket'in askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, Kuzey Bölge Komutanı Halil el-Behtini ve Batı Şeria'daki askeri çalışma yöneticilerinden Tarık İzzeddin'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.


Gazze'ye yönelik hava saldırıları, İslami Cihad Hareketi’ne mensup olmakla itham edilen Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail’in
"idari tutukluluk"
uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti.

Gazze'deki Filistinli gruplar da Adnan'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tutmuş ve Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden İsrail'deki Yahudi yerleşim bölgelerine 100'den fazla roket fırlatılmıştı. İsrail ordusu da buna karşılık Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.


Söz konusu saldırının hemen ardından 3 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki silahlı gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail ordusu, bu sabah düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal etti.


İsrail saldırısında öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuklar

İsrail, İslami Cihad Hareketi üyesi 3 kişiye yönelik hava saldırılarında
"direnişçi ve sivil ayrımı"
yapmadı. Savaş uçaklarının bombardımanında, bir doktor, 5 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 10 sivil öldürüldü.

Ayrıca, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu, bazıları ağır 20’den fazla sivil de yaralandı.


Öldürülen İslami Cihad yetkilileri

İsrail ordusunun İç İstihbarat Örgütü Şin-Bet (Şabak) ile işbirliğinde düzenlediği saldırıda öldürdüğü Kudüs Seriyyeleri liderlerinden üç ismi, Gazze ve Batı Şeria'dan İsrail'e askeri eylemler ve roket saldırıları düzenlemekle suçladı.


İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri liderlerinden Halid Mansur ve Teysir el-Caberi de Ağustos 2022'de İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti.


Cihad Gannam

Kudüs Seriyyeleri Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Gannam, en az 5 kez İsrail'in suikast girişimlerinden kurtulan bir isim olarak biliniyordu.


Kendisine yönelik en tehlikeli suikast girişimine 2014 yılında maruz kalan Gannam, o saldırıda annesinin yanı sıra kardeşlerini ve kuzenlerini kaybetti.


İslami Cihad Hareketi'ne 1980'li yılların sonunda katıldığı söylenen Gannam, İslami Cihad Hareketi mensuplarının eğitimine Sudan, Beyrut ve Gazze'de katkı sunmanın yanı sıra 2000 yılında Kudüs Seriyyelerinin kurulmasında da etkili oldu.


Gannam'ın
"havan toplarının atılması, saldırıların püskürtülmesi ve Siyonistlerin araçlarının hedef alınmasında"
görev aldığı,
"bir dizi intihar eylemini, Gazze'deki direniş için özel silahlar sağlanmasını ve Batı Şeria'daki askeri hücrelerin eğitimini"
denetlediği aktarıldı.

2001 yılında Gannam'ın ciddi şekilde yaralandığını ve bu sırada hem ayaklarını, hem de ellerinin bir kısmını kaybettiği kaydedildi.


Halil Buhteyni

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin ofisinden alınan bilgiye göre, Askeri Konsey üyesi ve Kudüs Seriyyelerinin Kuzey Bölge Komutanı Halil el-Buhteyni, daha önce de birçok suikast girişiminde yaralandı.


Buhteyni,
"askeri birimlerin oluşturulması, askeri enformasyon komutanlığının kurulması"
gibi birçok görevin denetimini üstlendi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri liderlerinden Teysir el-Caberi'nin suikasta uğramasının ardından Buhteyni, Batı Şeria'da Kudüs Seriyyelerinin kuzey bölgesinin komutanlığı görevine getirildi ve aynı zamanda Gazze'deki ortak operasyon odasında da Hareket'i temsil etti.


Tarık İzzeddin

Batı Şeria'daki Kudüs Seriyyelerinde askeri operasyon komutanlarından biri olan ve İsrail hapishanelerindeki eski mahkumlardan Tarık İzzeddin, 2011 yılında esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldı ve memleketi Cenin'den Gazze'ye gönderildi.


En son 2004 yılında olmak üzere birçok kez tutuklanan İzzeddin,
"Cenin'deki Kudüs Seriyyelerine liderlik etmek ve ölümlere yol açan askeri operasyonlar düzenlemek"
suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzzeddin, serbest bırakıldıktan sonra Gazze'den yayın yapan "Mahkumların Sesi" radyo yayınını yönetme görevini üstlenerek,
"mahkumların davasına hizmet etmeye ve medya platformları aracılığıyla onları savunmaya
" devam etti.

Ayrıca İzzeddin,
"İslami Cihad Hareketi'nin Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria'daki Sözcüsü"
olarak görev yaptı ve Batı Şeria'daki bir dizi askeri operasyonu yönetti.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü

İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Gazze'ye düzenlenen son İsrail saldırısında 12 şehit verildiği, 20 kişinin de çeşitli şekilde yaralandığı kaydedildi. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzeddin ve liderlerin eşleri ve çocukları için üzüntü içinde oldukları belirtildi. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti. Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır" Öte yandan Hamas Hareketi Lideri İsmail Heniye de gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı. Heniye açıklamasında, şunları kaydetti: "İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgal kendisine güvenlik sağlamayacak bilakis direnişi daha da artıracaktır. Direniş, hain düşmanın canını yakacak, üslubu sadece kendisi belirleyecektir" İsrail ordusu, Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırılarında, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından üç kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının, ordu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarına karşı gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, saldırılarda Kudüs Tugayları'na bağlı hayatını kaybeden lider kadrosunun isimleri ayrı ayrı belirtildi. Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği aktarıldı.

#Filistin
#İsrail
#Gazze
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.