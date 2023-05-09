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Dünya

İşgalci İsrail'den yeni hava saldırısı: Gazze Şeridi'nde acı bilanço artıyor

İşgalci İsrail, Filistin'de alçak saldırılarına bir yenisini ekledi. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısı sonucu iki Filistinlinin şehit olduğu, iki Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. Böylelikle İsrail'in Gazze saldırısında şehit sayısı 15'e, yaralı sayısı ise 22'ye yükseldi.

20:35 . 9/05/2023 Salı
AA
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 15'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 15'e yükseldi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki saldırısında, 2 Filistinlinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde bir aracı hedef aldığını, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesinin olay yerinden kaldırıldığını aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçağının, İslami Cihad Hareketi'ne bağlı tanksavar roketleri atan bir hücreyi hedef aldığını iddia etti.

İsrail'in Gazze saldırısında şehit sayısı 15'e yükseldi

İsrail'in düzenlediği son saldırıyla bugün Gazze Şeridi'nde, yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e, yaralananların sayısı ise 22'ye yükseldi.

İsrail ordusu tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de plastik mermiyle yaralanmıştı.



#İsrail
#Filistin
#Hava Saldırısı
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