İşgalci İsrail'den yeni hava saldırısı: Gazze Şeridi'nde acı bilanço artıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları için başkent Kiev'e gelen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan mühimmat ve 1 milyon top mermisi sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.