Yurtdışı oy sayımları tamamlanmak üzere.
Türkiye'de dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında, önceki yıllara kıyasla yoğun ilgi vardı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülkede 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde kurulan sandıklarda oylar kullandı.
Erdoğan yüzde 49,40
Yurt dışı oylarında sona doğru
Yurtdışı oy sayımları neredeyse tamamlanmak üzere. Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) 3 adet sayılmamış sandık kaldığı öğrenildi. Sayımlar tamamlandıktan sonra veri girişleri yapılacak. Yaklaşık 3 saat sonra tamamının bitmiş olacağı belirtildi.