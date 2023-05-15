Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 8 Mayıs itibariyle 1 milyon 666 bin 824 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılmakta. Yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların oylarına doğrudan yansıyor. Peki yurt dışı oylar nasıl dağıtılacak?