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Yurtdışı oy sayımları tamamlanmak üzere

Türkiye seçimlerinde yurt dışından gelen sonuçlar merak konusu oldu. Yurtdışı oy sayımları neredeyse tamamlanmak üzere. ATO'da şuan 3 tane sayılmamış sandık kaldı. Sayımlar tamamlandıktan sonra veri girişleri yapılacak toplamda 3 saate kadar hepsi bitmiş olacak. An itibarıyla Cumhurbaşkanı seçiminde ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Milletvekili Genel Seçiminde ise ilk sırada Cumhur İttifakı, ikinci sırada ise Millet İttifakı bulunuyor.

Haber Merkezi
14:25 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurtdışı oy sayımları tamamlanmak üzere.

Yurtdışı oy sayımları tamamlanmak üzere.

Türkiye'de dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında, önceki yıllara kıyasla yoğun ilgi vardı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülkede 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde kurulan sandıklarda oylar kullandı.

Türkiye'ye getirilen oyların sayımında sona yaklaşılırken, vatandaşlar
"Yurt dışı oyları sayıldı mı ne zaman eklenecek? Yurt dışı oy sayımı bitti mi, ne zaman bitecek?"
sorularına yanıt arıyor.

Erdoğan yüzde 49,40

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bu sabah yaptığı açıklamada,
"Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup; yurt dışında açılan sandık sayısı 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup; yurt dışı açılan sandık oranı ise yüzde 84,06'dır. Bu verilere göre; 09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir"
dedi.

Yurt dışı oylarında sona doğru

Yurtdışı oy sayımları neredeyse tamamlanmak üzere. Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) 3 adet sayılmamış sandık kaldığı öğrenildi. Sayımlar tamamlandıktan sonra veri girişleri yapılacak. Yaklaşık 3 saat sonra tamamının bitmiş olacağı belirtildi.




#Yurt dışı
#seçim
#sandık
#Recep tayyip erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Sinan Oğan
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