|
Dünya

150 bin kişi Netanyahu’ya karşı yürüdü: İsrail'de ırkçı hükümete tepki büyüyor

9 milyon nüfuslu İsrail’de 150 bin kişi Başbakan Netanyahu’ya karşı yürüdü. Netanyahu’nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve ırkçı politikalarına karşı çıkan göstericiler, “Diktatörlüğe hayır” ve “Demokrasi” sloganları attı.

3:45 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve ırkçı politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv’de ve diğer şehirlerde toplandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve ırkçı politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv’de ve diğer şehirlerde toplandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve ırkçı politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv’de ve diğer şehirlerde toplandı. İsrail’deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine on binlerce kişi meydanlara indi. İsrail polisi, gösterilere en az 100 bin kişinin katıldığını açıklarken, Axios haber sitesi muhabiri Barak Ravid sayıyı 150 bin olarak verdi. Bu hafta gösterilere katılacağını açıklayan ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizi ve demokrasiyi koruyacağız. Kazanana kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

GELECEKTE İSRAİL’DE YAŞAMAK İSTEMİYOR

Tel Aviv kent merkezindeki Azrieli Meydanı’nda toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, meydana kurulan sahnelerde çalınan “Diktatörlüğe hayır” ve “Demokrasi” sloganlarına eşlik etti. Gösterilere katılan Güzel Sanatlar öğrencisi Noah Wiegenfeld (20), İsrail’de haklarını alamayacağını ve kadın olarak ayrımcılığa uğrayacağını düşündüğü için protestoya geldiğini paylaştı. Avrupa vatandaşlığı bulunduğunu ve “gelecekte İsrail’de yaşamayacağını düşünmenin kendisini üzdüğünü” dile getiren Wiegenfeld, “(İsrail’in Filistin topraklarını işgali) İşgal geçmişte varsa bugün artık giderek daha bir gerçek halini alıyor. Bu bir diktatörlük halini alıyor. Batı Şeria’da işgal her gün gerçekleşiyor. Arkadaşlarım 18 yaşında orada nöbet bekliyor, sağ siyasetçilerin ajandalarına hizmet etmek için buradaki halkın üzerinde egemenlik kuruyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis’e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

İçişleri Bakanı'nı kovdu

İsrail Başbakanı Netanyahu, koalisyonundaki İçişleri Bakanı ve Şas Partisi lideri Arya Deri'yi vergi suçlarından hüküm giymesi nedeniyle kovdu. İsrail Yüksek Mahkemesi, Arya Deri'nin vergi suçlarından hüküm giymesi nedeniyle kabinede yer alamayacağına hükmetmişti. Bu kararın ardından İsrail medyası, Deri'nin Netanyahu tarafından "kovulduğunu" yazdı. Şas Partisi tarafından yapılan açıklamada ise Arya Deri'nin bakanlık görevlerinden alındıktan sonra başbakan yardımcısı unvanını koruyacağı belirtildi. Bu durumun Deri'ye kabine toplantılarına gözlemci olarak katılma imkânı verip vermeyeceği ise ülke basınına göre belirsiz.


#İsrail
#Netanyahu
#Tel Aviv
#Gösteri
2 saat önce
default-profile-img
150 bin kişi Netanyahu’ya karşı yürüdü: İsrail'de ırkçı hükümete tepki büyüyor
Cezaevlerinde yurt modeli
Kılıçdaroğlu’nun ismi şubatta açıklanır
Gençler dönmüyor yönetici bulamıyoruz
Dolandırıcı sözlüğü
Eren Abluka'da 1 korucu şehit
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.