150 bin kişi Netanyahu’ya karşı yürüdü: İsrail'de ırkçı hükümete tepki büyüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve ırkçı politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv’de ve diğer şehirlerde toplandı. İsrail’deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine on binlerce kişi meydanlara indi. İsrail polisi, gösterilere en az 100 bin kişinin katıldığını açıklarken, Axios haber sitesi muhabiri Barak Ravid sayıyı 150 bin olarak verdi. Bu hafta gösterilere katılacağını açıklayan ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizi ve demokrasiyi koruyacağız. Kazanana kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

GELECEKTE İSRAİL’DE YAŞAMAK İSTEMİYOR

Tel Aviv kent merkezindeki Azrieli Meydanı’nda toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, meydana kurulan sahnelerde çalınan “Diktatörlüğe hayır” ve “Demokrasi” sloganlarına eşlik etti. Gösterilere katılan Güzel Sanatlar öğrencisi Noah Wiegenfeld (20), İsrail’de haklarını alamayacağını ve kadın olarak ayrımcılığa uğrayacağını düşündüğü için protestoya geldiğini paylaştı. Avrupa vatandaşlığı bulunduğunu ve “gelecekte İsrail’de yaşamayacağını düşünmenin kendisini üzdüğünü” dile getiren Wiegenfeld, “(İsrail’in Filistin topraklarını işgali) İşgal geçmişte varsa bugün artık giderek daha bir gerçek halini alıyor. Bu bir diktatörlük halini alıyor. Batı Şeria’da işgal her gün gerçekleşiyor. Arkadaşlarım 18 yaşında orada nöbet bekliyor, sağ siyasetçilerin ajandalarına hizmet etmek için buradaki halkın üzerinde egemenlik kuruyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis’e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

İçişleri Bakanı'nı kovdu

İsrail Başbakanı Netanyahu, koalisyonundaki İçişleri Bakanı ve Şas Partisi lideri Arya Deri'yi vergi suçlarından hüküm giymesi nedeniyle kovdu. İsrail Yüksek Mahkemesi, Arya Deri'nin vergi suçlarından hüküm giymesi nedeniyle kabinede yer alamayacağına hükmetmişti. Bu kararın ardından İsrail medyası, Deri'nin Netanyahu tarafından "kovulduğunu" yazdı. Şas Partisi tarafından yapılan açıklamada ise Arya Deri'nin bakanlık görevlerinden alındıktan sonra başbakan yardımcısı unvanını koruyacağı belirtildi. Bu durumun Deri'ye kabine toplantılarına gözlemci olarak katılma imkânı verip vermeyeceği ise ülke basınına göre belirsiz.



