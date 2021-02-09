Dünya 18 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı Devlet 3 milyon euro tazminat verdi
AVRUPA

18 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı: Devlet 3 milyon euro tazminat verdi

Polonya’da cinsel istismar ve cinayet suçlamasıyla 18 yıl boyunca suçsuz yere hapis yatan Tomasz Komenda’nın açtığı tazminat davasında mahkeme, devletin Komenda’ya 12 milyon 811 bin zloti (yaklaşık 3 milyon euro) tazminat ödemesine karar verdi.

Haber Merkezi İHA
Tomasz Komenda.
Tomasz Komenda.

Polonya tarihinin en çok ses getiren davalarından olan Tomasz Komenda davası, 1997 yılbaşı gecesi işlenen cinayetle başladı. Ülkenin güneybatısındaki Miloszyce kasabasında 1996’yı 1997’ye bağlayan gece bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmekte olan 15 yaşındaki Malgorzata K., kulüpten kısa bir süreliğine dışarı çıktı.

  • Ertesi gün kulübün karşısındaki boş alanda cesedi bulunan talihsiz kızın tecavüze uğradığı ve donarak öldüğü anlaşıldı. Polis fail olarak Tomasz Komenda’yı gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Komenda, genç kızı hiç görmediğini belirtirken, yargılama boyunca da suçlamaları kabul etmedi. 2000 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Komenda, kararı duyduğunda mahkeme salonunda hıçkırıklara boğuldu.

Talihsiz genç, konulduğu cezaevinde birçok kez intihara kalkıştı. Komenda 18 yıldır hapis cezasını çekerken, maktul Malgorzata K.’nın ailesi 2018 yılında soruşturmanın yeniden açılması için Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’ya başvuruda bulundu ve dosya yeniden açıldı.

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18 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı

Wroclaw Savcılığı ve polis yetkililerinin yaptığı araştırma ve tetkikler neticesinde failin DNA testiyle Komenda’nın DNA’sının uyuşmadığı ortaya çıktı.

  • Tespit edilen DNA’nın poliste kaydı bulunan Ireneusz M.’ye ait olduğu belirlenince şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın suçsuz olduğu gerekçesiyle tahliyesi için Yüksek Mahkeme’ye yaptığı başvuru sonucunda Komenda, 18 yıl suçsuz yere yattığı cezaevinden Mart 2018’de tahliye edildi.

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Her yıl için 1 milyon zloti

İşlemediği bir suçtan ötürü 24 yaşında girdiği cezaevinden 42 yaşında çıkan Komenda, kendisinden çalınan yılları için cezaevinde yattığı her yıl için 1 milyon zloti olmak kaydıyla devlet aleyhine toplamda 18 milyon zlotilik tazminat davası açtı.

  • Bugün son celsesi görülen davada mahkeme, devletin Komenda’ya 12 milyon 811 bin zloty (yaklaşık 3 milyon euro) tazminat ödemesine karar verdi.

Komenda’nın avukatı Zbigniew Cwiakalski yaptığı açıklamada, Polonya tarihinin en büyük tazminat davası olan söz konusu kararı daha yüksek bir meblağ için temyiz edebileceklerini ancak önce gerekçeli kararı görmeleri gerektiğini belirtti.

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