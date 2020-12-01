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Dünya 20 yıldır kapalı olan ve İsrail tarafından yasaklanan eski Türk hamamını yeniden inşa ediyor
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20 yıldır kapalı olan ve İsrail tarafından yasaklanan eski Türk hamamını yeniden inşa ediyor

Filisti'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde yaşayan Samir Al-Qasrawi, İsrail işgaline rağmen ayakta duran Naim Türk Hamamı'nı kişisel çabalarıyla yeniden inşa ediyor. 2000 yılından beri kapalı olan hamamı yeniden inşa etme çalışmalarına başlayan Qasrawi Türkiye’ye bu süreçte kendisine destek olması için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Naim Türk Hamamı, yıllara ve işgallere rağmen ayakta kalmayı başardı.
Naim Türk Hamamı, yıllara ve işgallere rağmen ayakta kalmayı başardı.

Batı Şeria’nın güneyindeki Filistin şehirlerinden biri olan El Halil kentinde, İsrail işgaline ve şehri kontrol etmeye yönelik tüm girişimlerine rağmen Naim Türk Hamamı yüzlerce yıldır ayakta duruyor.

Naim Türk Hamamı’nı atalarından miras alan Filistin vatandaşı Samir Al-Qasrawi’nin, 2000 yılından beri kapalı olan hamamı yeniden inşa etme çalışmalarına başladı. Al-Qasrawi, işgalcilerin dayattığı kuralların El Halil kentinde birçok yerin kapatılmasına yol açtığını söyleyerek, hamamın sahip olduğu alanın bin 200 metre olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail güçleri yasak koymuştu

El-Qasrawi, Türkiye’ye hamamın yeniden inşası sürecinde kendisine destek olması için çağrıda bulundu.
İsrailli işgalcilerin, 2000 yılında Filistinlilerin ayaklandığı İkinci İntifada’nın başında Naim Türk Hamamı’nı kapatmaya ilişkin bir girişimleri olmuştu.

İsrail işgal kuvvetleri, kendi kontrolleri altında bulunan Al-Shuhada Caddesi tarafındaki ana girişini kapatarak hamama girişi tamamen yasaklamıştı.

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