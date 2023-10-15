2006'dan bu yana en büyüğü olacak: İşte katil İsrail'in 'Gazze' planı... Binlercesini gönderecekler

İşgalci siyonist İsrail rejimi Gazze'de binlerce sivili tüm dünyanın gözü önünde hava bombardımanı ile acımasızca katletmeye devam ediyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) ise işgalci İsrailli subayları ile konuştu.

Binlerce asker gönderecekler

Tel Aviv'in planının aktarıldığı 'İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderliğini Hedef Alıyor' başlıklı habere göre, İsrail Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve Hamas'ın lider kadrosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor.

NYT'ye konuşan üç üst düzey yetkiliye göre amaç, Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmak.

"Lübnan Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacak"

Saldırının 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacağı ve IDF'nin en azından geçici olarak Gazze'nin bazı kısımlarını elinde tutma girişiminde bulunacağı belirtiliyor. Bir Hamas yetkilisi gazeteye, savaşçılarının, askerleri şaşırtmak için ilerleyişlerinin arkasındaki tünellerden çıkıp İsrail askerlerini pusuya düşürmeye çalışacağını söyledi.

Askerlere katliam emri

Haberde 'Üç İsrailli subay, daha fazla ayrıntı vermeden, askerlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için İsrail ordusunun angajman kurallarının gevşetildiğini ve askerlerin şüpheli düşmanlara ateş etmeden önce daha az kontrol yapmasına izin verdiğini söyledi' ifadesine yer verildi.

Neden ertelendi?

Gazeteye konuşan kaynaklar, işgalin başlangıçta hafta sonu için planlandığını, ancak İsrailli pilotların ve drone operatörlerinin kara kuvvetlerine hava desteği sağlamasını zorlaştıracak hava koşulları nedeniyle en azından kısmen birkaç gün ertelendiğini söyledi.

Aynı kaynaklar, İsrail saldırı gücünün piyadelerin yanı sıra tanklar, istihkamcılar ve komandolardan oluşacağını ifade etti. Kara birliklerine savaş uçakları, helikopterler, havadan insansız hava araçları ve karadan ve denizden atılan toplar tarafından koruma sağlanacak.







