2023 G7 zirvesine Ukrayna'nın katılabileceği belirtildi

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G7 Ülkeleri
G7 Dönem Başkanı Japonya'nın bu ay planladığı çevrim içi Liderler Zirvesi'ne Ukrayna liderinin katılabileceği bildirildi.
Dönem Başkanı Japonya, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümü 24 Şubat'ta G7 liderlerini, çevrim içi buluşturmaya hazırlanıyor.
Japon ulusal basınındaki haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, söz konusu zirveye katılmaya istekli olduğu kaydedildi.
Zirvede Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı kararlılık ve dayanışma mesajlarının verilmesi hedefleniyor.
ABD, Almanya, Avrupa Birliği (AB), Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada liderlerinin katılacağı zirvede Ukrayna'ya yönelik işbirliği güçlendirilecek, Rusya-Ukrayna krizinden olumsuz etkilenen enerji piyasalarının istikrarının sağlanmasında görüş alışverişinde bulunulacak.