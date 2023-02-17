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Dünya

2023 G7 zirvesine Ukrayna'nın katılabileceği belirtildi

G7 Dönem Başkanı Japonya'nın bu ay planladığı çevrim içi Liderler Zirvesi'ne Ukrayna liderinin katılabileceği bildirildi. Japonya, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümü 24 Şubat'ta G7 liderlerini, çevrim içi buluşturmaya hazırlanırken Volodimir Zelenskiy'nin, söz konusu zirveye katılmaya istekli olduğu kaydedildi.

09:30 . 17/02/2023 Cuma
AA
G7 Ülkeleri

G7 Ülkeleri

G7 Dönem Başkanı Japonya'nın bu ay planladığı çevrim içi Liderler Zirvesi'ne Ukrayna liderinin katılabileceği bildirildi.


Dönem Başkanı Japonya, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümü 24 Şubat'ta G7 liderlerini, çevrim içi buluşturmaya hazırlanıyor.


Japon ulusal basınındaki haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, söz konusu zirveye katılmaya istekli olduğu kaydedildi.


Zirvede Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı kararlılık ve dayanışma mesajlarının verilmesi hedefleniyor.


ABD, Almanya, Avrupa Birliği (AB), Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada liderlerinin katılacağı zirvede Ukrayna'ya yönelik işbirliği güçlendirilecek, Rusya-Ukrayna krizinden olumsuz etkilenen enerji piyasalarının istikrarının sağlanmasında görüş alışverişinde bulunulacak.



#Japonya
#Ukrayna
#G7 Zirvesi
19 dakika önce
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2023 G7 zirvesine Ukrayna'nın katılabileceği belirtildi
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