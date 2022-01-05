Dünya 211 kilogramlık orkinos rekor fiyata satıldı
ASYA

211 kilogramlık orkinos rekor fiyata satıldı

Japonya’daki Toyosu Balık Pazarı'nda yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 211 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 1.9 milyon liraya alıcı buldu.

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Haber Merkezi Diğer
211 kilogramlık orkinos rekor fiyata satıldı
Orkinos yaklaşık 1.9 milyon liraya satıldı.

Japonya'da her yeni yılda geleneksel olarak yapılan balık mezatı bu sene de Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. En yüksek fiyat teklifini geçen yıl olduğu gibi Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 211 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos alırken, balık 16.88 milyon yene (yaklaşık 1.9 milyon lira) alıcı buldu.

PANDEMİ NEDENİYLE FİYATLAR DÜŞTÜ

2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarı'nın Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon yenlik (yaklaşık 38 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu. 2020 yılında 276 kilogramlık bir orkinos için verilen en yüksek teklif 193.2 milyon yen (yaklaşık 22 milyon lira) olurken, geçen yıl da 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon yene (yaklaşık 2.4 milyon lira) satılmıştı. Son yıllarda belirlenen fiyatların önceki senelere göre düşük olması, Covid-19 pandemisinin restoran sektörü üzerindeki etkisi olarak yorumlanmıştı.

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